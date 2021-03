Thấy người “đầu gối tay ấp” hơn 10 năm khoe tình mới, Phúc nổi cơn ghen chạy đi kiếm tình địch, dùng kéo đâm liên tiếp.

Ngày 18/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Phúc (38 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “giết người”.

Theo truy tố, Phúc và anh Đỗ Ngọc Sơn có quan hệ yêu đương đồng tính và sống với nhau như vợ chồng hơn 10 năm.

Đến đầu năm 2008, anh Sơn phát hiện Phúc bị HIV nên cả 2 chia tay rồi Phúc về quê trị bệnh. Dù chia tay nhưng cả 2 vẫn liên lạc qua lại để hỏi thăm.

Sau đó, anh Sơn chuyển về thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thuê trọ. Phúc cũng thường xuyên qua lại thăm người cũ.

Bị cáo Nguyễn Hồng Phúc tại tòa

Một thời gian sau, anh Sơn kể về việc anh có quan hệ yêu đương với anh Tăng Phước C và cho Phúc xem hình ảnh của C. Lúc này, Phúc tỏ ra ghen tuông và thường xuyên nhắn tin cho anh Sơn đe dọa sẽ giết chết C.

Khoảng 16h30 ngày 23/7/2020, Phúc chạy xe máy từ An Giang lên Bình Dương tìm anh Sơn. Tuy nhiên, anh này không có nhà nên bị cáo xuống bếp lấy cây kéo bỏ vào túi quần rồi chạy đến nơi anh Sơn và C làm việc tại một phòng trà ở quận 1, TP.HCM để giải quyết mâu thuẫn.

Tới nơi, thấy C. chạy chiếc xe gắn máy mà Phúc cùng anh Sơn chung tiền mua nên vô cùng tức giận.

Chạy vào trong kiếm tình địch, một tay túm cổ áo, tay kia rút kéo ra đâm liên tục vào lung, ngực, bụng anh C.

Chứng kiến sự việc, nhân viên và chủ phòng trà vội chạy vào can ngăn, gọi điện báo cảnh sát và đưa anh C đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng chỉ muốn gây thương tích, đe dọa để anh C sợ mà tránh xa người yêu mình ra.

Dù bị thương tích tới 26 %, nhưng bị hại vẫn xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo.

Trước khi tòa nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo bật khóc nức nở xin lỗi bị hại, xin lỗi gia đình và xã hội, “bị cáo là trẻ mồ côi, được nhận sự hỗ trợ của xã hội nhưng bị cáo lại phạm tội, bị cáo có lỗi, bị cáo xin lỗi mọi người”.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phúc 12 năm tù.

