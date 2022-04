Là một anh thợ hồ, trình độ văn hóa lớp 10, bỗng chốc được mời làm giám đốc, Trí nhanh chóng nhận lời mà không hề biết rằng giấc mơ giàu sang đó đã phải trả quá đắt.

Sau hai ngày xét xử, ngày 31/3, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Thế Kiên (39 tuổi, ngụ Bắc Giang), Nguyễn Hữu Trí (38 tuổi, ngụ Nam Định), Hà Thanh Hòa (40 tuổi, ngụ Phú Thọ), Nguyễn Thị An (34 tuổi, ngụ Phú Thọ), Lê Đình Nhân (61, ngụ Quảng Bình), Vũ Vi Minh Trí (44 tuổi, ngụ Cần Thơ).

Lý do trả hồ sơ là do trong quá trình xét xử, bất ngờ có thêm gần 50 bị hại đã nộp đơn tới tòa để tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm bị cáo này. Vì vậy, sau hi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để xác minh, điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại tòa

Theo truy tố, giữa tháng 5/2016, Kiên cùng Trí, Hòa và An rủ nhau thành lập Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Hoàng Long (Công ty Hoàng Long). Công ty Hoàng Long có vốn điều lệ 50 tỷ đồng và do Vũ Vi Minh Trí làm Giám đốc đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh là buôn bán kim loại và quặng kim loại, vật liệu, thiết bị xây dựng; buôn bán chuyên doanh khác…

Điều đặc biệt, ông giám đốc Vũ Vi Minh Trí mới học hết lớp 10, nghề nghiệp chính là làm phụ hồ. Tuy nhiên, khi được Kiên và Nguyễn Hữu Trí thuê làm giám đốc Công ty Hoàng Long với giá 30 triệu đồng/tháng, do hám lợi nên không cần suy nghĩ, Trí nhanh chóng nhận lời.

Quá trình làm giám đốc, Trí ký hàng loạt giấy tờ để giúp sức cho Kiên và đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo.

Tuy nhiên, chức giám đốc “hữu danh vô thực” này của Trí chỉ tồn tại được 5 tháng và anh ta đã phải trả một cái giá quá đắt.

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, Kiên và đồng bọn không kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký mà dùng nó để huy động vốn theo mô hình đa cấp nhị phân, lấy tiền của bị hại gửi sau trả cho người gửi tiền trước.

Mặc dù, Công ty Hoàng Long không hề tham gia hợp tác đầu tư, xây dựng các dự án văn phòng và căn hộ cho thuê của một số công ty nhưng nhóm của Kiên vẫn tổ chức hội thảo và đưa thông tin lên website với nội dung Công ty Hoàng Long đang hợp tác đầu tư, xây dựng các dự án trên và hứa hẹn nếu góp vốn vào công ty sẽ được trả gốc và lãi cao để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Khi đầu tiền sẽ được cấp mã ID tương ứng (thông tin nhận dạng cá nhân)

Ngoài ra, Kiên và các đồng bọn còn dùng thủ đoạn trích thưởng nếu ai giới thiệu được người khác góp tiền sẽ được hưởng các loại hoa hồng vói mức cao. Thời gian đầu, để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Kiên và đồng phạm thực hiện trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016, Kiên và các đồng phạm đã khiến 161 người sập bẫy lừa, chiếm đoạt của tổng số tiền 102 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2016, do không có khả năng chi trả tiền gốc, lãi và hoa hồng cho nhà đầu tư, văn phòng công ty này đóng cửa, trang web ngưng hoạt động, các nhà đầu tư không liên lạc được lãnh đạo quản lý và nhân viên công ty.

Sau đó, 161 nạn nhân đã làm đơn tố hành vi lừa đảo của Kiên và các đồng phạm tới cơ quan công an.

Sau đó, bất ngờ có thêm 50 người khác đã tới tòa nộp đơn tố cáo hành vi lừa đảo của các bị cáo.

Thanh Phương