Năm bị cáo tham gia vụ vây xe chở cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Sau gần một ngày xét xử, chiều nay TAND TP Biên Hòa đã tuyên phạt nhóm bị cáo vây xe chở cán bộ công an tỉnh Đồng Nai vào tháng 6/2019 tổng cộng hơn 16 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp) và Ngô Đình Giang (tức Giang "36", 34 tuổi) bị phạt 4 năm tù, Nguyễn Duy Kỷ (31 tuổi) bị phạt 3 năm 6 tháng tù, Mai Văn Căn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (em của Giang 36) cùng bị phạt 2 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, một số bị cáo như Giang 36 và Căn có nhân thân không tốt, từng có tiền án tiền sự nhưng vẫn vi phạm pháp luật.

Riêng Nguyễn Tấn Lương và Giang 36 được xác định là người khởi xướng, lôi kéo, kích động người khác tha gia vụ gây rối trên.

Theo cáo trạng, trưa ngày 12/6/2019, Nguyễn Tấn Lương và ông L.V.T.H (quê Đắk Lắk) cùng một số người khác ăn nhậu tại nhà hàng L.V (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Thời điểm này ở phòng kế bên có nhóm của Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng Trung tá Nguyễn Quang Trường (43 tuổi, Đội phó cảnh sát 113), Trung tá Đinh Tú Anh (40 tuổi, Đội trưởng CSTT, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) và ông Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng CSGT Công an Đồng Nai) cũng ăn nhậu.

Do uống nhiều nên ông Phạm Văn Hiền đẩy cửa chạy ra khỏi phòng, nôn ói trúng vào chân của Lương đang đứng nghe điện thoại ngoài hành lang.

Lúc này, hai bên xảy ra cự cãi nhưng được can ngăn nên trở về phòng tiếp tục ăn uống.

Khoảng 30 phút sau, Hiền cùng Trung tá Trường và Trung tá Tú Anh sang phòng của Lương để mời bia xin lỗi nhưng lại tiếp tục xảy ra xô xát khiến ông Hải bị thương ở trán (thương tật 7%).

Bực tức, Lương gọi điện thoại cho Ngô Đình Giang (tức Giang "36") đến giải quyết mâu thuẫn, Giang tiếp tục gọi cho đàn em kéo nhau đến quán.

Thấy tình hình phức tạp nên Trung tá Tú Anh lái xe ô tô chở ông Hiền, Trung tá Trường và ông Hùng rời khỏi quán.

Tuy nhiên, khi xe chạy trên đường Đặng Văn Trơn đến gần cầu An Hảo thì nhóm của Giang “36” chạy ô tô và xe máy chặn đầu, bao vây xe của nhóm cán bộ công an, la hét đe dọa giết những người trong... xe làm giao thông ách tắc hơn 2 giờ đồng hồ, người dân hiếu kì tập trung theo dõi làm tình hình an ninh mất trật tự.

Phải đến khi Công an TP Biên Hòa động hàng trăm chiến sĩ công an đến hiện trường thì nhóm của Giang “36” mới rời đi.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ, khởi tố 5 bị can trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng với đó, công an tỉnh Đồng Nai cũng tạm đình chỉ công tác, điều chuyển Trung tá Nguyễn Quang Trường và Trung tá Đinh Tú Anh về Phòng Cảnh sát cơ động (PK20) chờ xử lý.

Xuân An