TAND quận 9 (TP.HCM) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân bị Tiến hành hạ chính là con trai của anh ta.

Theo cáo trạng truy tố, giữa năm 2016, Tiến và chị Nguyễn Hồng Tím (SN 2000) sống chung với nhau như vợ chồng tại quận 9, TP.HCM và có hai con chung.

Do mâu thuẫn, ngày 26/12/2019, chị Tím bế con nhỏ là cháu Châu Minh K. (mới 4 tháng tuổi) về nhà mẹ ruột sống. Đến tối ngày 3/2, bà ngoại chị Tím mang cháu K. qua giao lại cho Tiến.

Do cháu K. liên tục khóc, không chịu ngủ, Tiến bực tức tát nhiều cái vào mặt và người cháu bé. Sau đó, Tiến giật mạnh khiến cháu K. rơi từ trên võng xuống nền nhà.

Khi thấy con có triệu chứng nấc từng cơn, khó thở, gương mặt tím tái nên Tiến bế qua nhà cha ruột để đưa đi cấp cứu.

Quá trình cấp cứu, các bác sĩ thấy cháu K. có dấu hiệu bị bạo hành nên báo Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM). Kết quả giám định, cháu K. bị đa chấn thương, gãy xương đùi trái, thương tật lên tới 37%. Tiến đã khai nhận lại sự việc.

Tại phiên toà, bị cáo Tiến đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Về nguyên nhân dẫn tới hành vi mất nhân tính, Tiến khai do đi làm về mệt, có uống rượu, trong lúc say đã bực tức chuyện vợ bỏ đi và bé K. quấy khóc, nên bị cáo mới đánh con.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến sức khoẻ của trẻ nhỏ. Bị cáo là người đủ nhận thức về hành vi của mình, chỉ vì giận vợ mà đã đánh đập con ruột, vì vậy cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo 6 năm 6 tháng tù.

