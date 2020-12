Là kẻ cung cấp vũ khí, cất giấu giúp số tiền mà Tuấn “khỉ” cướp được ở sới bạc và trợ giúp anh ta chạy trốn, Tý “Bà dòm” bị đề nghị mức án từ 13-15 năm.

Sau hơn một ngày xét xử, sáng ngày 16/12, phiên xét xử vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, cựu cán bộ Công an quận 11, TP.HCM) dùng súng bắn 5 người tử vong, bước vào phần tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm về vụ án.

Theo đại diện VKS, căn cứ hồ sơ cùng diễn biến tại phiên tòa, cơ quan công tố xác định bị cáo Phạm Thanh Tâm (Tý “Bà dòm”) mang súng, đạn, lựu đạn từ Campuchia về Việt Nam cất giấu.

Sau đó, Tâm đưa cho Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) cùng một số đối tượng khác cất giữ số vũ khí trên.

Phạm Thanh Tâm (tức Tý “Bà dòm”)

Sau đó, Tuấn sử dụng số vũ khí này gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Ngoài ra, Tâm còn cất giấu toàn bộ số tiền cướp trên sới bạc do Tuấn đưa.

Như vậy, có đủ cơ sở kết bị cáo phạm vào tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Liên quan đến vụ án, các bị cáo cố ý tiếp tay đồng bọn cất giấu, phi tang súng, đạn; hỗ trợ đắc lực Lê Quốc Tuấn trong quá trình bỏ trốn; không trình báo công an.

Nhiều bị cáo biết rõ sự việc Tuấn gây thảm án nhưng vẫn cố tình bao che, đối phó cơ quan công an.

Hành vi trên phạm vào các tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đại diện VKS khẳng định, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm) tổng cộng 13-15 năm tù về 2 tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các bị cáo tại tòa

Đối với các bị cáo còn lại cũng bị đề nghị từ 1 năm đến 8 năm 8 tháng tù về các tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm".

Đối với vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy phát hiện trong quá trình khám xét căn nhà ở xã Trung An (huyện Củ Chi) do Phạm Thanh Tâm quản lý, cơ quan tiến hành tố tụng chưa đủ căn cứ xác định "chủ nhân" gói ma túy trong căn nhà. Công an TP HCM đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.

Sau khi gây thảm án, Lê Quốc Tuấn bỏ trốn rồi bị tiêu diệt. Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối đối tượng này.

Lời khai của các bị cáo trong vụ Tuấn "khỉ" giết 5 người ở Củ Chi Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai, không biết Tuấn “khỉ” xả súng ở sòng bài khiến 5 người chết để cướp tiền.

Thanh Phương- Thanh Tùng