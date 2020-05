Cùng đồng bọn gây ra vụ giết người rùng rợn ở Hà Nội, đại ca Hà Thành bỏ trốn, mai danh ẩn tích và bất ngờ bị bắt vì tội liên quan đến ma túy.

TAND TP Hà Nội hôm qua tuyên phạt bị cáo Khúc Hùng (SN 1979, ở quận Hoàn Kiếm) 18 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, ngày 26/12/2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng tình nghi mua bán trái phép chất ma túy. Người này khai tên Phạm Duy Hưng (SN 1976, ở Hải Phòng).

Quá trình điều tra, Hưng khai tên là Phạm Đắc Toàn (SN 1976, ở Hải Phòng). CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Toàn.

Tiếp tục đấu tranh, Toàn khai tên thật là Khúc Hùng (SN 1979, ở Hà Nội). Lúc này, Công an tỉnh Quảng Ninh phải ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đắc Toàn và khởi tố bị can đối với Khúc Hùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội đã trưng cầu giám định dấu vân tay, so sánh giữa vân tay của Hùng bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ với dấu vân tay của một người đang bị truy nã, có tên Khúc Hùng được lưu giữ tại tàng thư căn cước can phạm.

Kết quả giám định cho thấy, dấu vân tay gửi giám định và dấu vân tay so sánh là của cùng một người.

Ngày 26/7/2019, Công an Hà Nội đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra bị can đối với Hùng về tội Giết người.

Lột mặt đại ca Hà Thành

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 2h ngày 23/8/2009, chị Vũ Thị Lương cùng hai người bạn gái ngồi hát tại quán karaoke ở số 2, ngõ Ngô Sỹ Liên, Hà Nội.

Khi đó, trong quán có anh Trần Trung Kiên và nhóm bạn. Một người bạn của anh Kiên sang làm quen và xin số điện thoại của chị Lương.

Khoảng 1 giờ sau, nhóm của chị Lương có thêm sự góp mặt của vài người bạn trai. Đến 5h cùng ngày, giữa nhóm của chị Lương và nhóm của anh Kiên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Hôm đó, Khúc Hùng nhận được điện thoại của bạn là một người thuộc nhóm của chị Lương rủ đến tham chiến. Đại ca Hà Thành đã cùng nhóm bạn đến phố Bích Câu để tìm đánh nhóm anh Kiên.

Cả nhóm gây vụ truy sát kinh hoàng khiến một người trong nhóm anh Kiên bị đâm 2 nhát phải nhập viện.

Khi anh Kiên bỏ chạy đã bị người trong nhóm của Hùng đâm 1 nhát trúng ngực, ngã gục xuống đường. Nhóm của Hùng tiếp tục cầm gạch ném anh Kiên cho đến khi anh này ngất lịm thì kéo lê đến trước số nhà 16 phố Bích Câu.

Cùng lúc, Hùng và đồng bọn đuổi kịp một người khác trong nhóm anh Kiên là anh Đoàn Mạnh Hiếu. Cả bọn bắt anh Hiếu quỳ xuống xin lỗi, nhưng anh này không chịu nên bị người trong nhóm của Hùng dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người.

Gây án xong, Hùng cùng đồng bọn bỏ trốn. Về phía các nạn nhân, anh Kiên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong do mất máu cấp không phục hồi. Hai người bạn của anh Kiên bị thương với tỷ lệ thương tích là 48% và 47%.

Trong khi các đồng phạm của Hùng phải nhận án tù thích đáng vào năm 2014, riêng Hùng bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt về tội Giết người.

