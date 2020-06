Các bị cáo hầu tòa gồm: Lê Văn Quang (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group), Phạm Ngọc Tuân (SN 1985, cựu Giám đốc công ty Nhượng quyền Thăng Long), Vũ Đình Hùng (SN 1983, cựu Phó giám đốc công ty Nhượng quyền Thăng Long), Đỗ Văn (tên gọi khác là Michael Do, phụ trách IT công ty Nhượng quyền Thăng Long, cựu Giám đốc IT Thăng Long Group), Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1988, cựu Giám đốc truyền thông công ty Nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Hồng Thái (SN 1980, cựu Giám đốc đào tạo công ty Nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Thành Nam (SN 1982, cựu Phó giám đốc phụ trách đào tạo công ty Nhượng quyền Thăng Long), Hoàng Hải Yến (SN 1980, cựu Giám đốc tài chính công ty Nhượng quyền Thăng Long).