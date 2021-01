Lừa hàng trăm tỷ của những người nhẹ dạ, “nữ quái” quê Thanh Hóa Nguyễn Thị Lan khai đã đưa tiền cho nhiều người đàn ông khác nhau.

Trong 2 ngày 11 và 12/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở Thanh Hóa) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lan thất nghiệp nhưng chị ta tự giới thiệu với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và các quan chức trong ngành xi măng.

Theo lời bị cáo, tận dụng quan hệ này, Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài. Việc mua bán sẽ được lợi nhuận cao, nếu mọi người cùng tham gia góp vốn đầu tư.

Bị cáo tại tòa

Để tạo lòng tin, sau khi cầm tiền đầu tư của người bị hại, chỉ sau vài ngày, chị ta đã trả lại họ số tiền gốc kèm lợi nhuận. Khi “con mồi” cắn câu, Lan lại hỏi vay hoặc huy động tiền đầu tư nhiều hơn rồi sau đó chiếm đoạt.

Để mọi người tin tưởng, bị cáo còn tạo nick zalo giả mạo, gọi điện thoại, nhắn tin mạo nhận là Tổng giám đốc Vicem...

Theo cáo buộc, từ 2014 - 9/2017, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của 31 người ở Thanh Hóa, Hà Nội và Ninh Bình, số tiền hơn 291 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân của Lan, có cả những người là bạn thân lâu năm của bị cáo. Người bị “nữ quái” lừa nhiều tiền nhất phải kể đến bà Mai Thị N. (SN 1973, ở Thanh Hóa), bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 101 tỷ đồng. Lan còn lập nick zalo giả mạo Tổng giám đốc Vicem, kết bạn với chị N. và hỏi vay 10 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 9/2016, Lan kêu gọi các anh Trương Thành K., Bùi Duy Th. và Bùi Trọng T. góp vốn mua các loại vật tư như bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ… của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

Liên tục từ tháng 9 - 11/2016, 3 người đàn ông trên đã chuyển khoản nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng cho Lan để đầu tư.

Tháng 11/2016, chờ mãi không thấy bị cáo chia tiền lãi từ vốn góp, 3 người đàn ông hỏi Lan thì bị cáo nại ra việc xảy ra tai nạn lao động làm chết 2 kỹ sư, khiến công việc chậm tiến độ, chậm thanh toán.

Đến đầu tháng 1/2017, bị cáo nói cần mua xe ô tô Lexus giá 3,6 tỷ đồng để biếu quan chức. Lấy lý do vị quan chức này không muốn đi xe BKS tỉnh, Lan nhờ anh K. làm thủ tục đăng ký xe dưới tên công ty của gia đình anh.

Anh K. đồng ý làm thủ tục, sau đó làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe trên cho một người có tên Bùi Công Trình theo đề nghị của Lan.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2016-3/2017, bị cáo đã chiếm đoạt của 13,6 tỷ đồng của các anh Trương Thành K., Bùi Duy Th. và Bùi Trọng T. đồng. Riêng anh K. bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.

Bí ẩn lời khai “nữ quái” đưa tiền cho đàn ông

Theo lời khai của Lan, chị ta có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A. (SN 1965, ở Nghệ An). Bị cáo khai, đã dùng tiền lừa đảo chiếm đoạt được của 31 người đưa cho ông A. hơn 42 tỷ đồng để làm các dự án về điện.

Qúa trình điều tra và tại tòa, người đàn ông này không thừa nhận có sự việc trên. CQĐT cho rằng, ngoài lời khai của Lan, không có chứng cứ nào để chứng minh nên không đề cập xử lý đối với ông A.

Vẫn theo lời khai của bị cáo, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M. (SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên ông M. cũng không thừa nhận sự việc.

Đối với ông Chu Hoàng L. (ở Thạch Thất, Hà Nội) có hành vi mạo nhận là thư ký của ông Bùi Hồng M. đến nhận 500 triệu đồng mà một người bị hại tên C. đã đưa cho Lan, Lan khai, khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà C., bị cáo không bàn bạc gì với ông L. và không nói cho ông này biết việc bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà C.

Hiện ông L. không có mặt ở địa phương nên CQĐT đã tách hành vi của ông này để tiếp tục xác minh, khi nào lãm rõ sẽ xử lý sau.

Tại tòa, bà Mai Thị N. (SN 1973, ở Thanh Hóa) nộp chứng từ mới chứng minh số tiền bà đã đưa cho bị cáo còn nhiều hơn số tiền mà cáo trạng nêu.

Sáng nay, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ chứng cứ mới mà bà N. đưa ra.

Ngoài ra, cần làm rõ thêm hành vi của những người đàn ông mà bị cáo khai đã đưa tiền.

T.Nhung