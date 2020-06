Bức xúc vì con gái trộm tro cốt, bài vị của cha mẹ mình rồi còn lên Facebook bôi nhọ danh dự, ông Tr. đã khởi kiện ra tòa.

Sau nhiều lần mở tòa rồi tạm dừng, ngày 3/6, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với vụ kiện dân sự đòi lại tài sản và yêu cầu xin lỗi công khai, giữa nguyên đơn là ông Lê Văn Tr. và bị đơn là chị Lê Thị Ngọc A. (con gái ông Tr.).

Ông Tr. khởi kiện con gái ra tòa để đòi bài vị cha mẹ mình (cũng là ông bà nội của con gái).

Tại phiên phúc thẩm lần này, ông Tr. vắng mặt do đang bị bệnh phải nằm viện điều trị. Tuy nhiên, ông vẫn gửi luật sư thêm chứng cứ là hình ảnh chụp lại hình ảnh chị A. xúc phạm ông trên Facebook và công văn của công ty nơi chị này làm việc xác định chủ tài khoản Facebook đó là chị A.

Bị đơn là chị A. cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Ông Tr. vẫn giữ nguyên cầu, buộc chị A. phải trả lại hai bài vị của cha, mẹ và bảng tên trên hũ cốt của cha ông. Đồng thời, ông có thay đổi một phần yêu cầu kháng cáo từ yêu cầu con gái xin lỗi công khai thành viết cam kết xin lỗi và không tiếp tục xúc phạm ông trên Facebook.

Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX nhận định, ông Tr. không chứng minh được vật tồn tại (bài vị và hũ cốt) nên xem như vật không còn.

Đối với việc ông Tr. yêu cầu chị A. viết cam kết xin lỗi và không tiếp tục xúc phạm, HĐXX xét thấy chị A. vắng mặt trong suốt quá trình xét xử nhưng căn cứ theo những bài viết trên Facebook cùng tài liệu chứng cứ mà nguyên đơn cung cấp, đã xác định đúng trang Facebook trên.

Vì vậy, HĐXX chấp nhận 1 phần yêu cầu kháng cáo của ông Tr. yêu cầu chị A. viết cam kết xin lỗi và không tiếp tục xúc phạm ông Tr.

Theo đơn khởi kiện, ông Tr., là con trai, người thừa kế thứ nhất và duy nhất của cụ Lê Thị D. Sau khi cụ D. mất, ông Tr. mang hũ cốt của mẹ tới thờ bên cạnh hũ cốt của cha tại Quan Âm tu viện (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngày 4/9/2018, chị Lê Thị Ngọc A. (con gái ông Tr.) đã đến lấy hũ tro cốt và bài vị của ông bà nội. Sau đó, trụ trì chùa phát hiện, báo lại vụ việc cho ông.

Biết chuyện, ông Tr. yêu cầu người con gái phải trả lại các di vật này nhưng chị A. không trả, ngược lại còn có lời lẽ xúc phạm, đe dọa cha mình.

Ông Tr. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an, yêu cầu xử lý con gái. Tuy nhiên, công an đã hướng dẫn ông khởi kiện tại tòa với lý do đây là tranh chấp dân sự, liên quan đến việc thờ cúng trong gia đình.

Sau một thời gian tìm kiếm, ông Tr. tìm được hũ tro cốt của mẹ, còn 2 bài vị bằng đá và một bảng tên trên hũ cốt của cha ông thì vẫn chưa tìm được. Vì vậy, ông Tr. làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu chị A. trả lại bài vị của cha mẹ ông, đồng thời phải công khai xin lỗi và chấm dứt việc đe dọa giết vợ kế của ông.

Phiên sơ thẩm, TAND quận 2 đã bác đơn khởi kiện của ông Tr.

