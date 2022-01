Hai đối tượng trộm xe máy của người dân ở Bình Dương thì bị nam bác sĩ phát hiện tri hô, sau đó một đối tượng đã rút dao đâm chết nạn nhân. Cả hai đã bị TAND đưa ra xét xử và tuyên án.

TAND tỉnh Bình Dương sáng nay (18/1) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thủy (SN 1992, quê Nghệ An) mức án tử hình về tội giết người. Đồng bọn của Thủy là Nguyễn Văn Đông (SN 1991, quê Nghệ An) cũng bị tuyên phạt 3 năm về tội trộm cắp tài sản.

Thủy là đối tượng trộm xe máy, đâm chết anh Phạm Văn Tài (bác sĩ nha khoa) khi bị nạn nhân phát hiện trộm xe máy trước phòng khám của mình ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào tháng 5/2021.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 4/5/2021, Thủy mang theo một con dao Thái Lan rồi điều khiển xe máy đến phường Đông Hòa (TP Dĩ An) để đón Đông. Cả hai sau đó đến khu dân cư Viet - Sing (phường An Phú, TP Thuận An) để để trộm xe máy.

Tại đây, các đối tượng phát hiện một xe máy của người dân dựng trong nhà nên vào lấy dắt đi, tuy nhiên chiếc xe có thiết bị báo động nên nên cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Đến 21h30 cùng ngày, Đông chở Thủy đến đường D37 trong khu dân cư Viet - Sing để tiếp tục trộm xe.

Khi đến trước một phòng khám nha khoa, hai đối tượng phát hiện xe máy của Phạm Văn Tài đang để phía trước. Lúc này, Thủy tiến lại để dắt chiếc xe đi còn Đông điều khiển xe đứng cách đó khoảng 20m để cảnh giới.

Trong lúc Thủy dắt xe được một đoạn thì bị anh Tài phát hiện tri hô. Lúc này Thủy rút dao đâm thẳng vào ngực anh Tài khiến nạn nhân gục xuống đất tử vong.

Sau khi gây án, hai đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiếc xe máy trộm được Thủy đem đến quận 12 (TP.HCM) bán được 7 triệu đồng.

