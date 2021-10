Tại tòa, Trương Châu Hữu Danh thừa nhận sai và khẳng định “chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái sai của mình”.

Sáng 26/10, tại phiên tòa xử sơ thẩm bị cáo Trương Châu Hữu Danh và thành viên nhóm “Báo Sạch” về “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”, đại diện VKSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đã đọc 27 trang cáo trạng truy tố.

Trương Châu Hữu Danh và thành viên nhóm “Báo Sạch” hầu tòa

Tại tòa, bị cáo Trương Châu Hữu Danh trả lời rành mạch các câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa.

Hữu Danh nói, quen biết Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ngụ huyện Thới Lai – người bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản; sau đó, Kiên uống thuốc tự tử… - PV) qua mạng xã hội.

Danh khai, khi đó Kiên nói đất của gia đình anh ta bị thu hồi, nhưng giá đền bù rất thấp nên bức xúc. Từ đây, Hữu Danh đến Thới Lai viết bài.

HĐXX hỏi, thời điểm đó, bị cáo đang làm việc gì? Hữu Danh nói: "Khi đó đang là phóng viên của Tạp chí Làng Mới".

“Bị cáo tới huyện Thới Lai là để tìm hiểu dự án Khu đô thị mới. Bị cáo viết tổng cộng 36 bài chứ không phải 32. Nhưng 4 bài đã được bị cáo xóa”, Hữu Danh khai.

Bị cáo Hữu Danh thừa nhận, 36 bài viết nói trên không đăng trên Tạp chí Làng Mới.

"Bị cáo đến huyện Thới Lai để viết bài, vậy lí do vì sao lại không đăng các bài viết đó trên Tạp chí Làng Mới", HĐXX hỏi.

Hữu Danh nói, thời điểm đó, bị cáo đang chuẩn bị nghỉ việc tại Tạp chí Làng Mới để xin việc ở cơ quan khác.

“36 bài viết này, bị cáo đăng trên Facebook cá nhân”, Hữu Danh trả lời rành mạch và khẳng định, không được Trung Kiên trả thù lao cho những bài viết nói trên. Hữu Danh nói, còn cho Kiên 3 triệu đồng. Đồng thời, những người bạn của Danh đã ủng hộ Kiên 50 triệu đồng thời điểm Kiên nằm viện.

“Kiên có đưa cho bị cáo một phong bì, nhưng bị cáo không biết bên trong có gì. Bị cáo không nhận tiền hay uống nước, ăn cơm của Kiên…”, Hữu Danh khai. Bị cáo Danh nói, mục đích của viết bài do xuất phát từ “tấm lòng”.

Trương Châu Hữu Danh

Hữu Danh thừa nhận, dưới những bài viết của mình đăng trên Facebook có nhiều bình luận tiêu cực.

Danh cho rằng, do có quá nhiều bình luận nên bị cáo không đọc và xoá hết. “Bị cáo viết, đăng 36 bài, nhưng do 4 bài có quá nhiều bình luận trái chiều nên bị cáo xóa đi…” Hữu Danh trả lời.

Ngoài ra, Hữu Danh nói mình biết có những người lợi dụng bình luận để chửi bới, mạt sát.

“Bị cáo biết những người bình luận phải chịu trách nhiệm đối với những bình luận của họ. Trong những ngày bị tạm giam, bị cáo có đọc Báo Cần Thơ và biết rằng, các cơ quan chức năng không chỉ xử lý những người viết bài mà những người bình luận có vi phạm cũng bị xử lý. Bị cáo nghĩ trách nhiệm chính là những người bình luận. Tuy nhiên, bị cáo cũng nhận trách nhiệm “để người ta vào nhà mình “xả rác” lung tung, bị cáo dọn không sạch, không hết”.

Trả lời câu hỏi về 32 bài viết còn lại, Hữu Danh khai phần lớn là tự tổng hợp từ các báo và đưa nhận định chủ quan của mình vào.

Hữu Danh khai thêm, sở dĩ sau khi Trung Kiên tự tử, bị cáo viết rất nhiều bài, đăng vào lúc 1 giờ đêm, là do trước đó có vụ người đàn ông nhảy lầu tự tử tại trụ sở tòa án ở Bình Phước.

“Bị cáo bức xúc nên có những lời lẽ, nhận định nặng nề...”, Danh thừa nhận.

Ngoài ra, Hữu Danh cũng thừa nhận đã nhận định, viết bài có nội dung không đúng về cây xăng của một lãnh đạo UBND TP Cần Thơ (hiện người này đã nghỉ hưu - PV).

Đối với bài viết nhận định về phiên tòa xử Trung Kiên, Hữu Danh thừa nhận mình sai, đã nặng lời và gửi lời xin lỗi đối với TAND huyện Thới Lai.

Hữu Danh nói thêm: “Đối với những bài viết được xác định là sai, bị cáo cảm thấy mình có lỗi. Bị cáo nhận sai, xin lỗi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái sai của mình”.

Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi), Lê Thế Thắng (39 tuổi) bị xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo buộc, tháng 3/2020, Trương Châu Hữu Danh đến ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai gặp Nguyễn Hoàng Trung Kiên (và một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi “Dự án Khu đô thị mới Thới Lai”, do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cadif Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Trương Châu Hữu Danh tự xưng là nhà báo đến thu nhập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Trương Châu Hữu Danh đã viết 32 bài và đăng 29 clip trên Facebook và Fanpage Trương Châu Hữu Danh.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng TP Cần Thơ, những bài viết, video do Trương Châu Hữu Danh thực hiện làm ảnh hưởng đến vai trò quản lý nhà nước tại địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về tư tưởng, lòng tin trong nhân dân, tạo sự bất ổn trong xã hội…



Hành vi của Trương Châu Hữu Danh còn làm mất uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Làm mất sự tin tưởng của người dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính quyền tại địa phương…

Ngoài ra, Trương Châu Hữu Danh còn viết và đăng trên Facebook 49 bài có liên quan đến các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương khác, thu hút rất nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ.

Thiện Chí