Sáng 26/10, TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Trương Châu Hữu Danh và nhóm “Báo Sạch”.

Các bị cáo Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi), Lê Thế Thắng (39 tuổi) bị xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Khoảng 8h, các bị cáo bị áp giải đến toà. Riêng bị cáo Lê Thế Thắng (bị cáo được tại ngoại) không đến tòa, nhưng có đơn xin xử vắng mặt.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh được đưa đến tòa vào sáng 26/10

Bị cáo Thanh Nhã vẫy tay chào người thân

Theo cáo buộc, tháng 3/2020, bị cáo Trương Châu Hữu Danh đến ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai gặp Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ngụ tại địa phương) và một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi “Dự án Khu đô thị mới Thới Lai”, do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cadif Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Trương Châu Hữu Danh tự xưng là nhà báo đến thu nhập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Trương Châu Hữu Danh đã viết 32 bài và đăng 29 clip trên Facebook và Fanpage Trương Châu Hữu Danh.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng TP Cần Thơ, những bài viết, video do Trương Châu Hữu Danh thực hiện làm ảnh hưởng đến vai trò quản lý nhà nước tại địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về tư tưởng, lòng tin trong nhân dân, tạo sự bất ổn trong xã hội…

Hành vi của Trương Châu Hữu Danh còn làm mất uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Làm mất sự tin tưởng của người dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính quyền tại địa phương…

Các bị cáo tại tòa

Ngoài ra, Trương Châu Hữu Danh còn viết và đăng trên Facebook 49 bài có liên quan đến các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương khác, thu hút rất nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ.

Ngoài việc độc lập sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm, tháng 8/2019, Trương Châu Hữu Danh cùng Bảo, Nhã, Thắng, Giang và hai người khác lập Fanpage “Báo Sạch”, nhóm “Làm Báo Sạch”. Trung Bảo là người khởi tạo Fanpage “Báo Chí Sạch”. Khoảng một tháng sau, các thành viên góp ý đổi tên thành “Báo Sạch”.

Bài viết đầu tiên của “Báo Sạch” về vụ việc liên quan Công ty Asanzo, theo hướng bảo vệ Asanzo. Chính những bài viết về Asanzo đã gây mâu thuẫn trong nội bộ nhóm “Báo Sạch”. Hai thành viên tự động rời “Báo Sạch”.

Từ đây, “Báo Sạch” còn lại 5 thành viên, trong đó, Trung Bảo và Trương Châu Hữu Danh giữ vai trò quản trị viên, những người còn lại giữ quyền biên tập viên. Cả 5 thành viên ai cũng có quyền đăng bài trên “Báo Sạch”.

Để thống nhất chủ đề, nội dung bài viết đăng trên Fanpage, Trương Châu Hữu Danh và các thanh viên lập ra các nhóm chát để trao đổi. Ngoài ra, các bị can này còn lập thêm nhóm “Làm Báo Sạch”, trong đó kết nạp thêm một thành viên làm quản trị viên.

Fanpage “Báo Sạch” đăng tổng cộng 47 bài viết, trong đó có 26 bài được các thành viên thảo luận, thống nhất trước khi đăng. Fanpage “Báo Sạch” đăng tải nhiều bài liên quan những vấn đề nóng được dư luận quan tâm như vụ án Hồ Duy Hải, Trường đại học Tôn Đức Thắng, cưỡng chế tại Gia Trang Quán…

Khi hay tin Hữu Danh bị Công an TP Cần Thơ bắt, các thành viên trong nhóm đã tự động rời nhóm. Riêng Thắng là người trực tiếp thực hiện thao tác xóa Fanpage “Báo Sạch”.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh

Tiếp tục điều tra dấu hiệu tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

Theo cáo trạng, các bị can trong vụ án thông qua hoạt động trang “Báo Sạch” đã nhận tiền để làm truyền thông, quảng cáo cho 8 doanh nghiệp, đối tác ở nhiều địa phương khác nhau, tổng cộng hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, Trương Châu Hữu Danh hưởng lợi khoảng 300 triệu; Bảo nhận khoảng 410 triệu; Kiên Giang hưởng lợi 250 triệu; Nhã 245 triệu và Thắng hưởng lợi khoảng 260 triệu đồng. Ngoài ra, Bảo còn giữ 500 triệu có từ hợp đồng làm truyền thông cho một tập đoàn mà chưa chia cho các thành viên nhóm “Báo Sạch”.

Do thời gian điều tra đã hết, cơ quan điều tra mới chỉ làm việc được với 2/8 doanh nghiệp, cá nhân liên quan. Cơ quan điều tra khẳng định, sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các doanh nghiệp còn lại, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố, điều tra, xử lý.

Đối với một số văn bản đóng dấu “mật” và “tối mật”, có dấu hiệu tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước”, do tính chất phức tạp của vụ việc nên cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có căn cứ sẽ khởi tố điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

VKS cáo buộc, Trương Châu Hữu Danh và các bị can trong vụ án này đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán công khai trên Facebook, Youtube.

Hành vi của các bị can nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan, làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực, kích động, lôi kéo một bộ phận người dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Hành vi mà các bị can thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã hội…”, cáo trạng nêu.

>>Đọc tin Pháp luật mới nhất trên báo Vietnamnet<<

Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo Sạch' nhiều lần đăng bài viết sai sự thật Trương Châu Hữu Danh và nhóm “Báo Sạch” lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để đăng tải nhiều bài viết sai sự thật trên Facebook, Fanpage.

Thiện Chí