TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử 4 bị cáo tội “giết người” trong vụ án khiến Thiếu tá Vi Văn Luân, công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hy sinh.

Bốn bị cáo đưa ra xét xử gồm Sùng A Chía (SN1981), Sùng A Tông (SN 1991), Thào A Minh (SN 2000), Phàng A Páo (SN 1994) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Lát.

Theo cáo trạng, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ngày 6/2/2021, Công an huyện Mường Lát xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang. Theo đó, tổ công tác gồm 5 người do đồng chí Phạm Văn Vương, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Mường Lát làm tổ trưởng; các tổ viên trong đó có Thiếu tá Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi.

Các đối tượng tại phiên tòa

Khoảng 20h ngày 6/2/2021, tổ công tác đang đi tuần tra trên quốc lộ 16, khi đi đến khu vực bản Mau, xã Mường Lý thì gặp Ngân Văn Lái đi xe máy theo hướng ngược chiều.

Ngay sau đó, tổ công tác di chuyển tiếp thì thấy Sùng A Chía, Sùng A Tông cầm theo súng đang đứng trên đường. Nghi vấn các đối tượng này có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã dừng xe và yêu cầu các đối tượng chấp hành làm việc theo đúng quy định.

Lúc này đồng chí Vi Văn Luân đi trước, theo sau là Đặng Văn Dũng, Hà Văn Phìn và Vũ Văn Nhất cùng nhau tiến lại gần các đối tượng thì bất ngờ bị Sùng A Chía cầm súng bắn thẳng vùng ngực khiến đồng chí Luân trúng đạn gục xuống đường (mất trên đường đi cấp cứu). Sau đó, Sùng A Tông cầm súng bắn về phía tổ công tác để yểm trợ cho đồng bọn tẩu thoát.

Đến ngày 8/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập được các đối tượng nói trên.

Với hành vi phạm tội trên, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án “Tử hình” đối với Sùng A Chía; Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo bị tuyên án tù "Chung thân".

Lê Dương