Bị can Phạm Văn Dũng sát hại bé gái 5 tuổi và từng dâm ô 3 bé gái khác gây rúng động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa ra xét xử với ba tội danh truy tố.

Hôm nay (10/11), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa Phạm Văn Dũng (tên gọi khác “Dũng giá”, SN 1975, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) ra xét xử với các tội danh: Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16.

Phiên xét xử do thẩm phán Bùi Thái Hùng ngồi ghế chủ tọa.

Dũng chính là bị cáo gây ra vụ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở TP Bà Rịa, gây rúng động dư luận vào hồi giữa tháng 4 vừa qua.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30 ngày 17/4, Phạm Văn Dũng đi dự đám giỗ tại nhà hàng xóm ở tổ 1 khu phố 3, phường Long Tâm.

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, Dũng đi bộ về nhà nhưng thấy cửa khóa nên định đi qua nhà bố vợ ở phường Long Toàn, TP Bà Rịa để dự tiệc sinh nhật.

Bị can Phạm Văn Dũng

Trên đường đi, khi đến hẻm 122 đường Võ Thị Sáu thì Dũng nhìn thấy cháu P.N.Q.N. (SN 2016, cùng trú phường Long Tâm) đi phía sau, nên nảy sinh ham muốn tình dục với cháu N.

Tại đây, Dũng đã bế nạn nhân vào khu vực bãi đất trống gần nhà rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Quá trình thực hiện do lo sợ cháu N. chống dự và kêu la nên Dũng đã dùng tay bóp cổ nạn nhân, dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Dũng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường rồi tiếp tục đi đến nhà bố vợ dự sinh nhật.

Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300m. Sau một ngày vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Dũng.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021 bị can Dũng có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác (cháu C - SN 2011; cháu A - SN 2013 và cháu T - SN 2010) tại nhà của Dũng. Trong các lần thực hiện hành vi của mình, Dũng cho các cháu tiền và dụ dỗ không được nói cho ai biết.

Buổi thực nghiệm hiện trường nơi Dũng sát hại bé gái 5 tuổi

Đáng nói, trong số những nạn nhân trên, cháu A. là chị gái của cháu N. (nạn nhân bị Dũng sát hại - PV).

Với hành vi của mình, Dũng bị VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố tội Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội Dâm ô đối với người dưới 16.

Quang Hưng