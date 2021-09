Ngày 31/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 17 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.