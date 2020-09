Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai, Nghệ An) Phan Thế Huy thông tin, vụ án mạng xảy ra đêm qua (23/9) khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, đêm 23/9, giữa vợ chồng chị Nguyễn Thị T. (SN 1993, trú tại khối Phương Hồng) và anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992) xảy ra xích mích. Trong lúc nóng giận, Hùng dùng dao đâm vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị T. vẫn không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TX Hoàng Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, vợ chồng chị T. có 3 người con. Hùng thường hay ghen tuông, cãi cọ với vợ.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Phạm Tâm