Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận, ngày 13/10 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Chu Thị Thuý An (SN 1978, ngụ ở địa phương) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Đối tượng An được xác định là người mẹ trong đoạn clip xúi con trộm tiền của cụ bà buôn bán vỉa hè, từng gây xôn xao mạng xã hội nửa tháng trước. Tuy nhiên, Công an quận 3 xác định, không đủ yếu tố để xử lý hình sự, vì giá trị tài sản nhỏ.

Như đã thông tin, chiều 23/9, An mượn xe bạn chở con nuôi, là T.T.P (SN 2011) đi lòng vòng. Tại hẻm số 420 đường Lê Văn Sỹ, phường 14 (Quận 3) An tấp xe vào điểm bán tạp hoá vỉa hè của bà M để mua ly cà phê sữa.

An thấy bà M đếm tiền bỏ trong bịch ni-lon, rồi treo ở vị trí chỗ ngồi. Lúc bà M loay hoay lấy đá, An xúi cháu P xuống xe trộm bịch tiền của bà này.

An chở con bỏ đi sau khi nói với bà M sẽ quay lại lấy ly cà phê, nhưng một đi không trở lại.

Diễn biến vụ trộm được camera an ninh ghi nhận và đoạn clip được người dân chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Khi vào cuộc điều tra, từ BKS xe gắn máy của 2 mẹ con, Công an quận 3 tìm được tung tích của đối tượng An. Chiều 30/9, trinh sát Công an quận 3 phục kích bắt giữ An tại bãi giữ xe của 1 khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Khám xét trong người An, Công an thu giữ 1 gói ni-lon chứa tinh thể không màu, đặt trong túi vải mà đối tượng đeo trước người.

Qua giám định, tinh thể không màu là ma tuý thể rắn, loại Methamphetamine, khối lượng 0,6gr.

An khai mua số ma tuý của 1 phụ nữ tên Vân (chưa rõ lai lịch) với giá 200 ngàn đồng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt.

Qua điều tra và khai báo của An, Công an xác định, số tài sản người phụ nữ này xúi con trộm của bà M là 185 ngàn đồng và 3 thẻ cào điện thoại giá trị 60 ngàn đồng. Vì chưa đủ cơ sở xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” nên Công an quận 3 bàn giao Chu Thuý An cho Công an quận Bình Tân để làm rõ, xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

