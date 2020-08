Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trịnh Vĩnh Toàn (36 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Ngọc Thi (29 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Lê Hoàng Thể (36 tuổi, ngụ Cà Mau) và Trần Ngọc Thảnh (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Các đối tượng không chế bắt giữ người ngay tại sân TAND TP Thuận An

Theo điều tra, ngày 20/8, TAND TP Thuận An tổ chức buổi hòa giải vụ tranh chấp mua bán đất giữa ông Trịnh Việt Lào (64 tuổi, ngụ TP Thuận An) và anh Trịnh Văn Đảm (32 tuổi, ngụ TP.HCM).

Đến khoảng 16h cùng ngày, Trịnh Vĩnh Toàn (con của ông Lào) vào trong hội trường của TAND TP Thuận An nói chuyện với anh Đảm thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Toàn gọi 3 thanh niên đang đợi sẵn vào nắm tay chân, khống chế anh Đảm khiêng ra khỏi trụ sở của tòa án để đưa lên xe ô tô đang đậu bên ngoài.

Bị khống chế, anh Đảm tri hô kêu cứu rồi ôm chặt cột cờ ở giữa sân tòa án nhưng các đối tượng vẫn cố kéo nạn nhân đưa ra bên ngoài.

Vào thời điểm này, tổ công tác phản ứng nhanh của Công an TP Thuận An đang làm nhiệm vụ ngang qua khu vực này đã phát hiện sự việc, phối hợp với Công an phường Lái Thiêu bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận đã lên kế hoạch rủ nhiều đối tượng khống chế anh Đảm đưa đi một nơi khác nhằm giải quyết tranh chấp của gia đình.

Một đối tượng trong vụ việc này bỏ trốn vừa bị công an bắt giữ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân An