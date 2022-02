Ngay những ngày đầu năm mới, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra những cái chết bất thường, nhưng đã được lực lượng công an nhanh chóng làm rõ.

Bé 7 tháng tuổi trong máy giặt cạnh xác mẹ

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết đã làm rõ về vụ hai mẹ con tử vong bất thường được phát hiện tại một phòng trọ trên địa bàn vào mùng 5 Tết (tức 5/2).

Cụ thể, sáng hôm đó, anh L.Q.B. (31 tuổi, quê Sóc Trăng) chở đứa con lớn ra khỏi nhà đi chơi. Tại phòng trọ lúc này, chị N.T.H.C. (34 tuổi) đang chăm con gái nhỏ 7 tháng tuổi, là cháu L.H.T.A.

Suốt buổi chiều, anh B. gọi điện thoại cho vợ nhưng không được. Linh cảm có chuyện không hay, chiều tối anh về nhà nhưng cửa khoá trong. Với sự trợ giúp của bà con xóm trọ, anh B. phá cửa phòng vào trong thì rụng rời tay chân khi phát hiện vợ của mình chết trong tư thế treo cổ.

Người đàn ông đáng thương cùng hàng xóm tìm kiếm thì phát hiện con gái 7 tháng tuổi của anh cũng tử vong nằm gọn trong máy giặt ở trong căn phòng trọ chật hẹp.

Khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM lập tức phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Công an khẩn trương lấy lời khai của anh B. và một số người sống bên cạnh.

Anh B. cho biết, vợ chồng mình sinh sống bình thường, gần đây không có mâu thuẫn gì. Nhưng anh cũng thông tin, chị C. bị trầm cảm sau sinh.

Những người hàng xóm xác nhận, vợ chồng anh B. rất hiền lành, hàng ngày không nghe vợ chồng cự cãi hay ồn ào gì. Và họ khẳng định, từ sáng đến chiều tối 5/2 anh B. không có mặt ở phòng trọ.

Được biết, hai vợ chồng từ quê Sóc Trăng lên TP.HCM sinh sống. Anh B. chạy xe ba gác nuôi sống gia đình, còn chị C. chỉ ở nhà chăm con nhỏ. Vì cuộc sống khó khăn và lao đao vì đợt dịch Covid-19 vừa qua nên gia đình này không về quê để ăn tết, và đã xảy ra chuyện đau lòng như trên.

Từ cơ sở điều tra toàn diện, Công an quận Bình Tân đủ cơ sở đưa ra nhận định, vì bị trầm cảm, chị C. đã sát hại con gái 7 tháng tuổi rồi treo cổ tự vẫn tại phòng trọ.

Những cái chết bất thường ngoài đường phố

Tối mùng 3 Tết Nguyên Đán (tức tối 3/2), một số người qua lại trước hẻm 9292 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) đã chứng kiến một vụ việc hãi hùng. Xe gắn máy chở theo một thiếu niên di chuyển với tốc độ cao đã va vào cột điện ven đường làm hai người té ngã, bất tỉnh tại chỗ. Đồng thời còn có một xe gắn máy chạy sát bên cạnh, nhưng vụt qua rất nhanh.

Người dân đến gần kiểm tra thì phát hiện người thanh niên cầm lái đã tử vong, còn thiếu niên bị thương nặng. Người dân báo công an địa phương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng thiếu niên này cũng không qua khỏi.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân xác định lai lịch hai nạn nhân là L.V.N. (21 tuổi, ngụ ở địa phương) và T.N.G.B. (13 tuổi, quê Hải Phòng).

Công an đã lấy lời khai của một số nhân chứng đã thấy vụ việc. Đặc biệt qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ngay góc đường, công an đã xác định có một thanh niên đi xe gắn máy đã vung chân đạp vào bên hông xe rồi phóng nhanh tẩu thoát, từ đó hai người mới gặp nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất thêm hình ảnh camera an ninh ở các đoạn đường gần đó, công an đã xác định người đạp xe khiến hai người tử vong, là Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang) nhưng khi công an tổ chức truy bắt thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhận định khả năng Huy tẩu thoát về quê nên Công an quận Bình Tân nhờ đến sự phối hợp của Công an TX Tân Châu, tỉnh An Giang. Khi Huy vừa xuất hiện ở quê thì lập tức bị trinh sát Công an TX Tân Châu tóm gọn và sau đó bàn giao cho Công an quận Bình Tân để xử lý.

Bước đầu Huy khai, tối hôm đó đi nhậu về, đến đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A thì va chạm với xe gắn máy của anh N. chở theo B. Dù không hề hấn gì nhưng hai bên lời qua tiếng lại. Khi anh N. lái xe bỏ đi thì Huy đuổi theo ăn thua và thực hiện màn đạp xe cho bõ tức và không ngờ gây ra cái chết thương tâm của hai người.

Còn một cái chết bất thường xảy ra trên đường phố nhưng hiện tại Công an TP Thủ Đức vẫn đang điều tra, chưa thông tin chi tiết.

Cụ thể, 20h15 tối mùng 1 Tết (tối 1/2), ông P.P.H. (54 tuổi) đi bộ đến gần cầu vượt Gò Dưa, đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh thì phát hiện một thanh niên nằm bất động trên đường. Ông H. đến gần kiểm tra thì thấy thanh niên này đã tử vong, ở vùng đầu và mặt ra nhiều máu, nên ông trình báo công an.

Khi điều tra, Công an TP Thủ Đức xác định, người tử vong là D.Q.Tr. (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Hiện công an chưa đưa ra thông tin về cái chết của thanh niên này nhưng có nguồn tin cho hay, thanh niên này bị những kẻ cướp giật khi tẩu thoát đã tông xe, khiến nạn nhân té xuống đường tử vong.

