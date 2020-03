Xe buýt vừa ghé trạm chờ thì 1 nam hành khách bất ngờ cầm hung khí đâm nữ tiếp viên nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết, khoảng 15h24 chiều nay, xe buýt BKS 51B-30076 chạy tuyến 87 (An Nhơn Tây - bến xe Củ Chi) do tài xế N.V.Đ. điều khiển trên tỉnh lộ 7 hướng từ bến xe Củ Chi về bến xe An Nhơn Tây.

Khi phương tiện di chuyển đến gần trạm xe buýt Nhuận Đức (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) thì 1 nam hành khách ngồi hàng ghế gần cửa trước cầm hung khí tiến lại gần nữ tiếp viên L.T.M.T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đâm chị này nhiều nhát.

Chị T. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã phối hợp với Công an huyện Củ Chi và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tài xế và phụ xe buýt ở Đà Nẵng đuổi khách xuống đường vì không có tiền lẻ Đuổi hành khách không có tiền lẻ xuống đường, tài xế và phụ xe tuyến buýt trợ giá ở Đà Nẵng bị đình chỉ công việc.

Tuấn Kiệt