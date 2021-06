Chiều nay (11/6), Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng ma tuý tại quán karaoke NEW 5 Sao.

Cụ thể, vào lúc 1h ngày 9/6, tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương đột kích quán karaoke NEW 5 Sao do Bùi Quang Học (SN 1993, trú thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) làm chủ.

Quán Karaoke NEW 5 Sao, thời điểm bị phát hiện

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại quán có 2 phòng hát đang hoạt động với 31 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh nước tiểu của 31 đối tượng, có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hàng chục dân chơi bay lắc khi công an ập vào

Công an tạm giữ hình sự 4 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 15 người vào Trường Lao động xã hội Thanh Xuân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Hải Phòng phong toả quán karaoke Olala vì ca nhiễm Covid-19 đến hát Bệnh nhân P.V.H (ở An Dương, Hải Phòng) đã đến hát tại karaoke Olala. Quán này đã bị phong toả, chủ quán và nhân viên phải đi cách ly.

Nguyễn Thu Hằng