Bệnh nhân P.V.H (ở An Dương, Hải Phòng) đã đến hát tại karaoke Olala. Quán này đã bị phong toả, chủ quán và nhân viên phải đi cách ly.

Chủ tịch UBND quận Kiến An (Hải Phòng) Nguyễn Trường Sơn cho biết, địa phương đã cho phong toả quán karaoke Olala (tại Lô 05, đường An Sinh, KĐT Cựu Viên, phường Bắc Sơn).

Hải Phòng phong toả quán karaoke Olala

Cơ sở này là nơi bệnh nhân P.V.H. (40 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) từng tới hát.

Công an Kiến An lập chốt giám sát khu vực cách ly y tế

Thông tin từ UBND phường Bắc Sơn, khoảng 14h ngày 30/4, ông P.V.H. cùng nhóm bạn gần 10 người (cả nam, nữ) đến quán karaoke Olala, thuê phòng phòng hát số 8888 trên tầng 3 của cơ sở.

Sau khi có thông tin về ca nhiễm, địa phương đã đưa chủ quán, nhân viên có tiếp xúc với nhóm khách đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Khu vực này có nhiều nhà hàng, quán hát, cà phê

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, anh P.V.H. từng tới Bệnh viện Nhiệt đới TW chăm sóc anh trai, sau đó nhiễm Covid-19.

Huyện An Dương đã cho phong tỏa cách ly một khu dân cư trên đường An Dương 1, xã An Đồng, nơi anh P.V.H cư trú.

Đây là nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 tới hát

Hiện trường khu vực phong toả

Trong thời gian về Hải Phòng, anh H. đi xe ôm về nhà ở đường An Dương 1, mua bia tại quán tạp hóa gần nhà, đi hát, đi thăm gia đình, bạn bè…

Phong toả Bar karaoke KTV Hải Phòng, nơi "ăn chơi" bậc nhất Đất Cảng Bar karaoke KTV Hải Phòng bị phong toả do liên quan đến nữ bệnh nhân T. Bệnh nhân này được phía Hải Dương công bố mắc Covid-19 hôm nay.



Nguyễn Thu Hằng