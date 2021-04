Công an TP.Thủ Đức vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến vụ chặn cao tốc, tổ chức đua xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rạng sáng 19/3.