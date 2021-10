Khi công an phát hiện vụ việc trồng hàng ngàn cây cần sa trái phép, Nguyễn Thế Hiển đã bỏ trốn vào TP.HCM.

Ngày 14/10, Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông cho biết, đơn vị và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội trồng cây cần sa trái phép và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vừa qua, Công an huyện Đắk Song phát hiện Nguyễn Thế Hiển (SN 1984, trú tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre) thuê nhiều người trồng 2.613 cây cần sa tại thôn 10, xã Nam Bình.

Trong quá trình cơ quan điều tra xử lý các đối tượng, Hiển đã bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã truy nã người này về tội “trồng cây cần sa trái phép”.

Hiển (áo đen) và Úy tại cơ quan điều tra

Ngày 12/10, cơ quan công an bắt giữ Hiển khi đang lẩn trốn tại khu phố 4, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Điều đáng nói là, quá trình bắt giữ Hiển đã không hợp tác, nên công an tiến hành phá cửa bắt giữ đối tượng. Khám xét nơi ở của Hiển, lực lượng chức năng còn phát hiện 126 cây cần sa đang trồng trong nhà.

Trước đó, ngày 11/10, Công an huyện Đắk Song và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiên Úy (SN 1986, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cũng lẩn trốn tại TP.HCM. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 17/11/2018.

Đ.Nguyên