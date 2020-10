Công an Quảng Nam truy nã toàn quốc đối với cô gái 23 tuổi quê Hà Tĩnh, vì liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam.

Trưa nay, thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Thị Trúc (SN 1997, trú thôn xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo thượng tá Long, Trần Thị Trúc có liên quan đến vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép mà Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra.

Đối tượng Trần Thị Trúc đang bị truy nã

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Trần Thị Trúc đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng bị truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tại số 19 đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), điện thoại: 0235.3.852.589.

Trước đó, ngày 18/7, Công an tỉnh phát hiện 21 Trung Quốc cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh. Số người này được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú trên địa bàn Quảng Nam bị phát hiện

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và "Đưa hồi lộ".

Ngoài ra, khởi tố 3 bị can gồm: Gao Liang Gu (SN 1978, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Lương Thuỳ Dung (SN 1986, quê Trà Vinh) và Trần Thị Trúc.

Lê Bằng