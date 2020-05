Cựu Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định bị truy nã đặc biệt với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điều 175, Bộ luật Hình sự.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên xác nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm bị can Trương Hải Ân, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điều 175, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh ra thông báo đang xác minh đơn tố cáo ông Trương Hải Ân dính tới nợ nần.

Ông Trương Hải Ân bị truy nã đặc biệt

Theo thông báo của công an, ông Ân lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư mua bất động sản… có thỏa thuận trước về thời hạn trả nợ và lãi suất, lợi nhuận được hưởng, để huy động tiền của nhiều người ở TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, đến thời hạn theo thỏa thuận, ông Ân không trả nợ mà bỏ việc và cùng gia đình đi khỏi địa phương.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh yêu cầu ông Trương Hải Ân đến văn phòng cơ quan (tại số 41 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn) để giải quyết. Nếu 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà ông này không đến giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, ông Ân sau đó vẫn không đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh trình diện theo thông báo trên. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định gia đình ông Ân đi khỏi địa phương từ tháng 6/2019 nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị công ann đối với ông Ân.

Ông Trương Hải Ân (46 tuổi, có hộ khẩu đăng ký thường trú ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) từng là cán bộ Sở LĐ-TB&XH rồi trải qua các chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Tháng 10/2017, ông Ân được điều động làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Năm 2019, ông Ân bị kỷ luật buộc thôi việc do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Nhiều người đã gửi đơn đến nơi làm việc của ông Ân và các cơ quan chức năng tố cáo ông này nợ tiền tỷ không chịu trả. Nhiều nhóm người còn đến cơ quan, nhà riêng truy tìm ông Ân để đòi nợ.

Thục Kha