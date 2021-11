Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố nhóm người sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land lừa đảo, chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Ngày 10/11, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, hộ khẩu phường 11, quận 10, TPHCM), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, hộ khẩu quận 2, TPHCM), Nguyễn Vũ Như Khương (SN 1982, hộ khẩu quận Bình Thạnh, TPHCM), Bùi Nhật Tân (SN 1987, hộ khẩu quận Bình Thạnh, TPHCM), Trần Văn Vân (SN 1974, hộ khẩu huyện Nhà Bè, TPHCM), Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, hộ khẩu quận 4, TPHCM).

Theo cáo trạng, các bị can đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia (Cty Đất Vàng Hoàng Gia) và Công ty TNHH Hoàng Kim Land (Cty Hoàng Kim Land) lừa đảo, chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Cụ thể là, với thủ đoạn tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất khác nhau, như đất ở, đất trồng cây lâu năm... sau đó các bị can thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền cho các chủ đất.

Dù chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng đất, chưa thanh toán tiền, không làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng các bị can đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng...

Các bản vẽ này chưa được gửi đi xin phép, phê duyệt, nhưng các bị can đã bán đất nền dưới dạng dự án với các hợp đồng “Hợp đồng đặt cọc”, “Hợp đồng đồng góp vốn”... và thu tiền và chiếm đoạt của người mua đất.

Cáo trạng xác định Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu, đã có hành vi chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân Cty Đất Vàng Hoàng Gia và Cty Hoàng Lim Land tự lập dự án khu dân cư không có thật. Tuy nhiên, do Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nên Cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với Hiền.

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh đã ký 158 hợp đồng, thuộc 7 dự án và 4 căn nhà, cùng đồng bọn chiếm đoạt 184 tỷ đồng; Bị can Nguyễn Ngọc Hoàng giúp sức cùng đồng bọn chiếm đoạt 12 tỷ đồng, liên quan 4 dự án không có thật.

Còn Nguyễn Vũ Như Hương có hành vi ký 1 hợp đồng, thuộc dự án Hương lộ 11, để thỏa thuận chuyển nhượng 1 nền đất thổ cư không có thật, giúp sức cùng đồng bọn chiếm đoạt 613 triệu đồng.

Bị can Bùi Nhật Tân, ký 3 hợp đồng, thuộc dự án Bà Điểm – huyện Hóc Môn, để thỏa thuận chuyển nhượng 3 nền đất thổ cư không có thật, cùng đồng bọn chiếm đoạt 3.1 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Vân ký 14 hợp đồng của dự án Phạm Hùng, cùng đồng bọn chiếm đoạt 21 tỷ đồng và bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, ký 8 hợp đồng, cùng đồng bọn chiếm đoạt của khách hàng 1.9 tỷ đồng.

