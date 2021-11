Để đường dây đánh bạc trực tuyến không bị “sờ gáy”, các đối tượng nước ngoài đã nhờ người móc nối, đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng cho cán bộ công an.

Ngày 10/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Xuân Linh (42 tuổi) và Trần Quang Việt (37 tuổi) về tội “Môi giới hối lộ”.

Tuy nhiên, do luật sư của các bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Cả hai bị cáo từng là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Các bị cáo tại tòa

Theo truy tố, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ Quận 7) có quen biết với Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam. Sau đó, Đạt đã móc nối với hai người này để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Để trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc nếu phong tỏa thì báo để rút tiền trước. Phí bảo kê là 60.000 USD/tháng.

Từ năm 2014 đến 2018, đường dây đánh bạc này hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận có hàng nghìn con bạc với tiền cá độ lên đến 2.000 tỉ đồng. Đến tháng 7-2018, đường dây đánh bạc mới bị triệt phá. Sau đó, Đạt bị toà xử phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra, Đạt khai đã gặp Linh đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với ông V.T.D, (Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (vào năm 2014 sau này là Cục phó) và được nhận lời.

Từ tháng 12/2014 đến 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh 38 tỉ đồng. Sau đó, Linh đã nhờ Việt đến các cây ATM vắng vẻ rút toàn bộ để đưa cho ông D.

Cơ quan Điều tra (CQĐT) xác định, Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, Việt được 157 triệu đồng.

CQĐT xác định ông D. có hành vi nhận hối lộ, nhưng ngày 4/5/2018 ông này đã chết nên không lấy được lời khai.

Do Đạt và các cựu cán bộ công an đều sử dụng nickname trong quá trình giao dịch, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên không tìm được thông tin. Do đó, CQĐT đã khởi tố vụ án nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.

Hành vi đưa tiền để được một số cán bộ công an bảo kê của Đạt có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Đạt tự khai, giúp CQĐT làm rõ được tội phạm nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Xét xử kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu Bị can Phạm Văn Dũng sát hại bé gái 5 tuổi và từng dâm ô 3 bé gái khác gây rúng động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa ra xét xử với ba tội danh truy tố.

Thanh Phương