Một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở Bình Dương bị shipper tố có hành vi “vòi tiền”, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để bỏ qua vi phạm.

Vụ việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên quốc lộ 1K (phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Người đàn ông áo đen bị tố vòi tiền của shipper

Theo trình bày của anh H.T.Đ (SN 1994, ngụ Bình Dương, là nhân viên giao hàng, còn gọi là shipper), trưa 16/8 anh được cửa hàng yêu cầu giao đơn hàng từ đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An, TP Dĩ An) qua một khu vực ở phường Bình An (TP Dĩ An).

Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh của phường Bình An (đặt trên quốc lộ 1K) thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do thấy giấy đi đường của anh Đ. hết hạn và có dấu hiệu chỉnh sửa nên một người mặc thường phục (có đeo thẻ làm nhiệm vụ phòng chống dịch của phường Bình An) yêu cầu anh về phường để làm biên bản xử lý. Lúc này còn có một người mặc thường phục khác đi theo cùng.

Tuy nhiên, khi anh cùng hai người này tới đoạn đường vào một khu dân cư gần đó thì người đàn ông tên Công yêu cầu anh đưa tiền rồi cho đi. Người này còn dọa "với anh Đ. lỗi này phạt tù, nếu đưa tiền thì không lập biên bản..."

Khi anh Đ. nói không có tiền trong người, xin được đến trụ ATM để rút tiền thì người này không đồng ý, yêu cầu phải gọi người ra đưa tiền.

Sau đó, người này yêu cầu anh Đ. chuyển khoản 2 triệu đồng vào tài khoản có tên là DOAN VAN CONG.

Do lo sợ, anh Đ. đã gọi điện thoại nhờ một người bạn chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản trên. Khi xác nhận đã có tiền vào tài khoản thì người này cho anh Đ. đi, đồng thời hứa hẹn lần sau qua chốt sẽ không bị kiểm tra.

Nghi vấn việc làm không minh bạch, anh Đ và chủ cửa hàng đã tố cáo hành vi của người đàn ông tên Công.

Theo tìm hiểu, người đàn ông bị tố cáo trên thường mặc thường phục đứng tại chốt kiểm soát dịch bệnh phường Bình An, kiểm tra các phương tiện qua lại trên quốc lộ 1K. Dù mặc đồ thường nhưng vẫn đeo thẻ làm nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Bình An.

Trao đổi với PV, ông Trần Thanh Hùng - Chủ tịch UBND phường Bình An cho biết đã nhận được phản ánh về sự việc. Đồng thời, phường đã yêu cầu cơ quan công an xác minh, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Xuân An