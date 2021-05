Trong hơn 1.400 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, có 17 trường hợp nguy kịch. Một nam bác sĩ 25 tuổi đang phải thở oxy.

Theo Tiểu ban Điều trị, hiện cả đang điều trị 1.449 ca mắc Covid-19 tại 61 cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều nhất, 374 bệnh nhân.

Trong đó, 2 ca nguy kịch nhất hiện nay là bệnh nhân 2983, nữ, 65 tuổi từ An Giang chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM và bệnh nhân 3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cả 2 bệnh nhân này đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Ngoài ra 15 ca nguy kịch khác đang phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực, 4 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, tất cả đều điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đáng lưu ý 1 nam bác sĩ 25 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang thuộc nhóm 31 bệnh nhân nặng, đang phải thở oxy qua ống thông.

Nam bác sĩ từng tiếp xúc với nam bác sĩ T. là bệnh nhân 2979, liên quan đến ổ dịch tại quán bar-karaoke Sunny ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Từ ngày 6/5, bệnh nhân ho, sốt liên tục, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị vào ngày 8/5.

Thúy Hạnh

