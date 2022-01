Vì lo lắng, các F0 bổ sung quá liều vitamin, có người dùng đến 3 loại vitamin C một lần. Không chỉ vậy, người bệnh còn lạm dụng thuốc gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tác dụng phụ.

Nhận được cuộc gọi, Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh, Giảng viên Đại học Y tế Công cộng, nhấc máy. Người đầu dây bên kia là một F0 nhờ tư vấn. “Tôi mắc Covid-19 sang ngày thứ 4. Hiện tại, tôi thấy rất đau bụng và buồn nôn…”, bệnh nhân nói với giọng lo lắng.

Sau khi hỏi tình trạng, Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh nghĩ đến vấn đề có thể người bệnh quá căng thẳng, lo âu khi mắc Covid-19 dẫn đến stress từ đó gây ra vấn đề bệnh lý dạ dày (đau bụng, buồn nôn…). Bác sĩ cũng nghĩ đến tình huống các triệu chứng trên là biểu hiện của Covid-19. Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh yêu cầu bệnh nhân chụp các đơn thuốc người này đang sử dụng để xem xét. Khi nhìn đơn thuốc, bác sĩ đã choáng và phát hiện ra thủ phạm khiến bệnh nhân Covid-19 này bị rơi vào tình trạng lo âu.

“Trong đơn thuốc được truyền tay qua mạng của bệnh nhân này có đến 3 loại vitamin C. Tôi đã yêu cầu dừng hoặc chỉ uống 1 loại bổ sung Vitamin C. Sau khi dừng uống, mấy ngày sau, bệnh nhân báo lại tình trạng ổn định hơn”, bác sĩ cho biết.

Nhân viên y tế đến phát thuốc cho F0 tự cách ly, điều trị tại nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: VietNamNet

Đây là một vấn đề đáng lo ngại Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh gặp phải trong quá trình tư vấn, hỗ trợ online cho các F0 điều trị tại Hà Nội.

“Có bệnh nhân vì quá lo lắng nên loại vitamin gì cũng bổ sung. Có người bổ sung một lúc đến 3 loại vitamin C (dưới dạng C sủi; dạng C kết hợp kẽm…). Người bệnh thấy ngoài bao bì ghi “tăng sức đề kháng” nên cứ mua dùng”, bác sĩ chia sẻ thêm.

Tuy nhiên việc bổ sung vitamin C quá liều, theo các bác sĩ, sẽ dẫn các triệu chứng kích ứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Nếu bổ sung liều cao kéo dài có thể dẫn tới những hậu quả khác như ứ sắt, sỏi thận…Với các loại vitamin khác khi dùng quá liều cũng ảnh hưởng đến cơ thể.

Không chỉ bổ sung vitamin C quá liều, hiện tại, theo Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh, một vấn đề các F0 Hà Nội còn gặp phải là lạm dụng quá nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng.

Điều này xảy ra khi người dân quá lo lắng khi mắc Covid-19. “Có bệnh vái tứ phương”, họ uống và làm theo tất cả những gì được khuyên. Ngoài ra, số ca mắc Hà Nội tăng cao, tại một số địa phương y tế cơ sở bị quá tải dẫn đến tình trạng một số F0 chưa tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, do đó tìm cách “săn” các đơn thuốc trên mạng.

“Đó có thể là những đơn thuốc do các F0 đã khỏi bệnh từ đợt bùng phát dịch tại TP.HCM, Bình Dương chia sẻ lại. Tuy nhiên mỗi người bệnh khác nhau, mức độ bệnh khác nhau sẽ có những khuyến cáo dùng thuốc khác nhau. ”, bác sĩ nhấn mạnh.

Ths.BS Tỉnh phân tích thêm, trước đây tại TP.HCM, các bệnh nhân nặng, nguy kịch nhiều do tỉ lệ tiêm phủ vắc xin thời điểm đó chưa cao, còn ở Hà Nội thời điểm dịch bùng phát do đã được phủ vắc xin nên số ca mắc cao nhưng ca chuyển nặng thấp hơn.

“Tỷ lệ chuyển nặng, nguy kịch thấp, khả năng phân luồng bệnh nhân tại Hà Nội cũng tốt do có kinh nghiệm từ các đợt dịch trước vì vậy bệnh nhân không cần dự trữ quá nhiều thuốc”, anh nói.

Bên cạnh đó, lợi dụng tâm lý hoang mang của người dân, một số đối tượng kinh doanh thuốc xách tay từ Nga, Trung Quốc…, thực phẩm chức năng cũng tìm mọi cách để tư vấn bán hàng. Việc này khiến cho người bệnh tốn kém tiền, lãng phí khi bỏ ra hàng chục triệu đồng mua thuốc không rõ nguồn gốc.

“Việc lạm dụng các loại thuốc kháng sinh, chống đông, chống viêm gây hậu quả vô cùng lớn. Bên cạnh đó, người bệnh quá chú trọng vào thuốc trong khi vấn đề chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi y tế thì lại bỏ quên”, Ths.BS Tỉnh cảnh báo.

Về bổ sung vitamin, bác sĩ khuyến cáo, người dân cần nhìn nhận đúng tác dụng của vitamin. “Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, các vitamin thuộc nhóm thuốc hỗ trợ điều trị, không phải là thuốc điều trị đặc hiệu. Tức là không phải cứ mắc Covid-19, bạn uống vitamin mới khỏi bệnh”, bác sĩ nói.

Bên cạnh đó, người bệnh cần xem xét cơ thể có cần bổ sung hay không. Vitamin dùng cho trường hợp người bệnh có biểu hiện, triệu chứng rõ ràng như sốt cao, mệt mỏi, chán ăn… Trường hợp người bệnh sinh hoạt, ăn uống bình thường, không triệu chứng, không bắt buộc phải bổ sung vitamin. Vitamin có nhiều trong thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày, do đó cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng khi mắc bệnh.

“Một số vitamin có tác dụng tăng đề kháng nhưng phải dùng theo khuyến cáo. Cách bổ sung tốt nhất là thông qua một chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý.Trường hợp cần bổ sung (mệt mỏi, chán ăn), người bệnh có thể cân nhắc dùng một loại vitamin tổng hợp, không nên dùng quá nhiều loại vitamin một lúc. Tuy nhiên, liều lượng và thời gian sử dụng nên theo các hướng dẫn của các bác sĩ”, Ths.BS Tỉnh chia sẻ.

Ngọc Trang