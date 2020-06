BỆNH UNG THƯ MÁU VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỚM Bác sĩ CK II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Ung thư máu là bệnh lý ác tính, xảy ra do các tế bào máu bị ung thư hóa trong quá trình hình thành. Những tế bào này được nhân lên rất nhanh, nếu không điều trị kịp thời sẽ tăng sinh trong tủy xương, cản trở quá trình tạo ra các tế bào máu bình thường. Có ba loại ung thư máu, gồm bệnh bạch cầu, ung thư hạch (Lymphoma), u tủy, trong đó người bệnh có thể mắc thể ung thư máu cấp tính hoặc mạn tính. Ung thư máu thể cấp diễn biến khá nhanh, người bệnh xuất hiện các triệu chứng như sốt, nhiễm trùng, thiếu máu, xuất huyết, nổi hạch,… trong thời gian chỉ vài ngày đến 1 tuần, rất ít khi tới vài tháng. Trong khi đó, người bệnh mắc thể mạn thường diễn tiến lâu hơn. Nếu không được điều trị, ung thư máu có thể dẫn tới tử vong rất nhanh. Một số triệu chứng thường gặp của bệnh ung thư máu bao gồm: xuất huyết dạng chấm, nốt hay mảng trên da hoặc chảy máu các nơi như: mũi, chân răng...; nhức đầu, đau cơ, đau xương, hạch to, xanh xao, mệt mỏi, sốt cao, đau bụng, buồn nôn, mẩn ngứa,… Bác sĩ Bình khuyến cáo, khi thấy cơ thể có triệu chứng bất thường, người bệnh cần đi khám và sớm làm các xét nghiệm máu để bước đầu định hướng bệnh, từ đó can thiệp kịp thời. “Nếu có thể, người dân nên đi khám tổng quát định kỳ hàng năm để sớm phát hiện bệnh, giúp cho việc điều trị đạt hiệu quả cao”, Bác sĩ Bình cho biết.