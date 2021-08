Khi mới vào viện, anh K. không chịu hợp tác điều trị. Đến khi bệnh trở nặng và được cứu sống, anh mới nhận ra lỗi của mình.

Ngày 20/8, sau 38 ngày hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 8 do Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất phụ trách đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân thứ 10.000. Có nhiều người chỉ sau một tuần điều trị đã khỏe mạnh trở về với gia đình.

Trong số những F0 được xuất viện có anh M.H.K., sinh năm 1992, thừa cân, béo phì mắc Covid-19. Anh K. cho biết, khi mới nhập viện, anh đã có thái độ bất hợp tác với bác sĩ. Cho đến khi bị khó thở, viêm phổi do Covid-19 mức độ nặng, anh mới thay đổi thái độ với bác sĩ và nhờ các F0 khác trong phòng giúp đỡ. May mắn, anh được can thiệp kịp, bệnh dần có tiến triển tốt.

Các F0 đang nghe hướng dẫn về việc cách ly tại nhà trước khi xuất viện.

Trong thời gian nằm dưỡng bệnh, anh K. đã viết lời cảm ơn và xin lỗi gửi vào nhóm do bác sĩ lập để theo dõi các F0. Anh viết: “Vì nông nổi, không chịu nghe hướng dẫn, tôi đã có thái độ không đúng. Cảm ơn các bác sĩ đã đưa tôi từ cõi chết trở về”.

ThS.BS Lê Hoàng Văn, bác sĩ điều trị cho người bệnh tại khu R3, lưu ý, F0 không nên có tâm lý chủ quan cho rằng “không tới mình rơi vào bệnh nặng”.

Đã có nhiều F0 vào viện trong tình trạng khỏe mạnh nên không chú ý, thậm chí thiếu hợp tác với bác sĩ trong việc theo dõi tình trạng bản thân. Đến khi bất ngờ hụt hơi, khó thở, họ hoảng loạn, nhờ những người chung phòng hỗ trợ và muốn được bác sĩ can thiệp kịp thời.

Đây là lưu ý quan trọng cho những người bệnh muốn được ở một mình ở căn hộ tách biệt. Chính những F0 khác chung phòng cũng đóng vai trò hỗ trợ kịp thời, tại chỗ và nhiệt tình để ứng cứu người bệnh trở nặng. Diễn tiến bệnh có thể xoay chuyển bất ngờ, từ có triệu chứng nhẹ sang khó thở nhanh chóng nên việc ở một mình trong căn hộ riêng có thể bỏ mất thời gian vàng.

Bệnh viện dã chiến số 8 bắt đầu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 từ ngày 13/7. Ngoài số F0 được xuất viện, hiện bệnh viện đang điều trị gần 4.000 người khác.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, những ngày qua, trung bình mỗi ngày bệnh viện thu dung và cho xuất viện khoảng 400 người. Có ngày số người xuất viện lên đến hơn 700 người. Ngoài F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ còn có người lớn tuổi, béo phì, bị bệnh nền như: đái tháo đường, tăng huyết áp.

Khu Hồi sức cấp cứu điều trị F0 diễn tiến nặng với hơn 200 giường tại Bệnh viện dã chiến số 8.

Bác sĩ Hưng cho biết, hiện Bệnh viện dã chiến số 8 đã nâng từ tầng 2 lên tầng 3, chuyển từ thu dung sang điều trị cho những F0 có triệu chứng từ trung bình tới nặng. Hiện, bệnh viện đang gấp rút thiết lập và vận hành khu Hồi sức cấp cứu điều trị F0 diễn tiến nặng với hơn 200 giường. Các giường ở khu này được trang bị hệ thống oxy cao áp, các máy trợ thở oxy dòng cao, máy thở chức năng cao.

Chia sẻ về việc có nhiều F0 được xuất viện trong thời gian qua, bác sĩ Hưng cho biết, diễn tiến lâm sàng người mắc Covid-19 rất bất ngờ, có thể nhanh chóng rơi vào khó thở và chuyển nặng. Vì vậy, bệnh viện luôn có các cuộc hội chẩn từ xa giữa Bệnh viện Bình Dân với các bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 8 để tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh, nhất là những trường hợp khó.

Ngoài tập trung điều trị cho các F0 nặng, bệnh viện còn thiết lập tổng đài dã chiến để kết nối F0 với người thân.

