Khi đang ăn lẩu cùng mọi người, bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến anh L. bị thương nghiêm trọng.

Bệnh nhân tên H.C.L., 21 tuổi, nam, ở Mê Linh, Hà Nội. Người này được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 3/1 trong tình trạng dập nát bàn tay trái, búp ngón xẹp, băng thấm máu.

Bệnh nhân cho hay, khi đang ăn lẩu cùng mọi người, bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến anh bị thương, những người xung quanh cũng vô cùng hoảng loạn. L. nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu, cắt cụt cẳng tay trái; đồng thời thay băng, truyền dịch và cho bệnh nhân dùng kháng sinh.

Bệnh nhân H.C.L. được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Phan Bá Hải, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, thông tin, sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết động ổn. Dự kiến, bệnh nhân có thể ra viện sau 3-5 ngày phẫu thuật.

Cùng trong ngày 3/1, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp thứ hai bị chấn thương nghiêm trọng do nổ bình gas là bệnh nhân T.V.C., 18 tuổi, ở thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đa vết thương phần mềm phức tạp: vết thương nông vùng cổ kích thước 10x10cm, vết thương nông ngực bụng thành bụng kích thước 3x4 cm, vết thương đuôi mắt phải 3x3 cm.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị thương ở tai phải, cằm, bàn tay phải, cánh tay phải, trật hở khớp thang bàn của ngón cái tay phải, khuyết da đùi kích thước 20x10cm, khuyết da cẳng chân kích thước 10x10cm, có nhiều dị vật bẩn.

Mẹ bệnh nhân cho hay, khi C. đang nấu ăn ở nhà, bình gas đột ngột phát nổ khiến cậu ngất xỉu. Nghe thấy tiếng nổ lớn, người nhà nhanh chóng đưa C. vào bệnh viện cấp cứu. Em họ của C. cũng bị thương trong vụ nổ bình gas, đang được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện.

Bệnh nhân C. vẫn đang được theo dõi tiếp về tổn thương phổi và nhiễm trùng - Ảnh: BVCC

Được biết, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành cắt lọc, bơm rửa nhiều lần; lấy dị vật bẩn, tổ chức da, cơ đụng dập; cố định khớp thang bàn 2 bên; đặt dẫn lưu, theo dõi đụng dập phổi do chấn thương áp lực.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân, Trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, cho biết, hiện bệnh nhân C. vẫn cần theo dõi tiếp về tổn thương phổi và nhiễm trùng.

Các bác sĩ khuyến cáo, bình gas phát nổ dễ gây thương tích. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong sử dụng gas, người dân nên tự bảo vệ mình và gia đình bằng cách mua bình gas và phụ kiện (van điều áp, ống dẫn gas, kẹp) của các hãng kinh doanh có uy tín. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra bình gas ở nhà.

Đối với bình gas mini, nên sử dụng loại bình có nhãn mác và chỉ sử dụng một lần, sau đó vứt bỏ vì tái sử dụng không an toàn.

Nếu bếp gas đã bị tróc sơn, han gỉ, chốt bình gas lỏng hay bếp khó đánh lửa, tốt nhất không nên sử dụng bởi những bếp gas như trên rất dễ bị rò rỉ gas ra bên ngoài, gây cháy nổ.

Nguyễn Liên