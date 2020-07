Hàng chục công nhân công ty may ở Cần Thơ phải nhập viện cấp cứu vì hít phải khí gas do rò rỉ từ phía công ty thủy sản cạnh bên.

Chiều 25/7, Bệnh viện đa khoa Trung ương tiếp nhận cấp cứu cho khoảng 40 công nhân của công ty Kwong Lung – Meko bị ngạt khí gas.

Hàng chục công nhân công ty may ở Cần Thơ bị ngạt khí gas được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu

Theo các công nhân, chiều tối qua, trong giờ tăng ca, họ ngửi thấy mùi khí lạ đã hô lên rồi cùng nhau chạy ra bên ngoài.

“Lúc đó đã có người ngất xỉu. Về đến nhà tôi thấy mình mệt mỏi. Sáng nay vào làm tiếp, người cảm thấy mệt, khó thở nên xin tổ trưởng cho lên phòng y tế nằm nghỉ. Sau đó, cảm thấy không ổn nên được đi nhập viện”, chị Phan Thị Mỹ (48 tuổi, công nhân của công ty) nói.

Theo lời chị Mỹ, mùi khí lạ do một công ty thuỷ sản gần đó rò rỉ. Sau đó, quạt hút của công ty may chị hút vào nên làm nhiều người hít phải cảm thấy khó thở, ngất xỉu.

Công nhân có triệu chứng khó thở, đau đầu...

“Ban đầu khi hít phải mùi khí đó như mùi thuốc nhuộm tóc, song sau đó lại có cảm giác như mùi khí gas. Hít vào làm mình cảm thấy khó thở, đau cổ họng”, chị Lý Thị Hồng Khánh thuật lại.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Hữu Tài, Trưởng kíp trực cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu do thiếu oxy, nặng ngực, mệt mỏi, tất cả đều tỉnh táo.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc gas mức độ nhẹ do hít phải khí độc. Tất cả bệnh nhân được xử trí truyền dịch giảm đau, chóng mặt, theo dõi tri giác sinh hiệu...

Hiện tại, còn 8 người ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Đến thời này chưa ghi nhận trường hợp nào suy hô hấp nặng.

Số bệnh nhân còn lại sức khỏe đã ổn định nên bệnh viện cho ra về.

Hiện còn 8 công nhân vẫn đang nằm tại bệnh viện tiếp tục theo dõi

Lãnh đạo Công an quận Ô Môn cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do khí gas từ công ty TNHH thủy sản Nam Phương (ở khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới) bị rò rỉ tại các điểm nối, sau đó bay sang công ty may Kwong Lung – Meko khiến công nhân tại đây bị ngộ độc hàng loạt.

Thiện Chí