Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế đã tiến hành kiểm định chất lượng, cấp giấy chứng nhận xuất xưởng. Do đó, các lô vắc xin nhập khẩu này đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Theo đó, ngày 31/7, Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận 4 lô vắc xin Sinopharm (Vero Cell) với tổng số lượng 1.000.000 liều (Cơ sở sản xuất: Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc), bảo quản tại kho của Công ty.

Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế sau đó tiến hành kiểm định chất lượng, cấp giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin, sinh phẩm y tế số 11421/VXVR-TT, 11521/VXVR-TT, 11621/VXVR-TT, 11721/VXVR-TT ngày 4/8.

Do đó, các lô vắc xin nhập khẩu này đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Trước đó, ngày 8/7, Bộ Y tế có Công văn đồng ý để Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu 5.000.000 liều vắc xin Covid-19 Sinopharm được sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc.

Công văn này căn cứ Quyết định ngày 3/6 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 và trên cơ sở đề nghị nhập khẩu vắc xin Covid-19 của Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn.

Vắc xin Sinopharm đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt, nằm trong danh sách vắc xin sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày 7/5. Tới nay, Sinopharm được nhiều nước trên thế giới đưa vào tiêm chủng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tất cả lô hàng vắc xin nhập về Việt Nam đều phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng trước khi đưa ra sử dụng. Quy trình này áp dụng cho mọi loại vắc xin, không riêng Sinopharm.

Theo quy trình chuẩn, từng lô vắc xin khi về Việt Nam sẽ được lấy ra một số liều nhất định, gửi Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế kiểm tra độ an toàn. Các chuyên gia tiến hành thử nghiệm trên chuột trong khoảng 48 tiếng, nếu thuận lợi sẽ tiếp tục thực hiện thêm một số quy trình đánh giá.

Khi đạt tiêu chuẩn an toàn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế sẽ cấp phép xuất xưởng cho lô hàng đó. Lô vắc xin được cấp phép mới có thể đưa ra phục vụ tiêm chủng. Các lô vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V nhập về Việt Nam trước nay đều đã trải qua quy trình kiểm định trên mới có thể triển khai tiêm chủng.

Nguyễn Liên

TP.HCM báo cáo về nguồn mua, sử dụng 5 triệu liều vắc xin Sinopharm UBND TP.HCM giao Công ty Sapharco thực hiện đàm phán, thương thảo, ký kết các hợp đồng mua số vắc xin này. TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cho phép TP được san sẻ với một số tỉnh, thành có nhu cầu bằng hình thức phù hợp.