Sau cuộc họp khẩn, Hội đồng Đạo đức quốc gia thống nhất triển khai tiêm giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax trên 13.000 người, hoàn tất giữa tháng 8.

Sáng 26/5, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn với các đơn vị liên quan đánh giá tiến độ thử nghiệm và kế hoạch mở rộng địa điểm thử nghiệm vắc xin Nanocovax của công ty Nanogen.

Trưa cùng ngày, trao đổi với VietNamNet, đại diện Bộ Y tế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế lập tức triệu tập cuộc họp khẩn, thống nhất với các đơn vị để triển khai mở rộng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax.

Hội đồng Đạo đức quốc gia thống nhất đánh giá, vắc xin Nanocovax an toàn, bước đầu có tính sinh miễn dịch, tuy nhiên để đánh giá hiệu lực bảo vệ cần thêm thời gian và số lượng mẫu, đặc biệt kết quả đánh giá trong phòng thí nghiệm.

Sau khi xem xét, Bộ Y tế thống nhất với Viện Pasteur TP.HCM và Học viện Quân y đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm trên toàn bộ 13.000 tình nguyện viên, hoàn tất mũi 1 trước ngày 15/7 và xong mũi 2 trước ngày 15/8. Trong tháng 8 phải có dữ liệu báo cáo Bộ Y tế.

Số lượng 13.000 tình nguyện viên đã được chuẩn bị xong, trong đó Hưng Yên có 4.000 tình nguyện viên, Long An 2.000 người và Tiền Giang 6.000 người. Khu vực phía Bắc do Học viện Quân y phụ trách nghiên cứu, phía Nam do Viện Pasteur chịu trách nhiệm.

Trước đó theo kế hoạch ban đầu, Bộ Y tế xây dựng thử nghiệm vắc xin Nanocovax giai đoạn 3 thành 2 giai đoạn nhỏ, gồm pha 3a thử nghiệm trên 1.000 người (hiện đã tiêm xong mũi 1) và giai đoạn 3b trên 12.000 tình nguyện viên.

Dự kiến sau khi kết thúc giai đoạn 3a vào khoảng tháng 9, Hội đồng Đạo đức sẽ có đánh giá ban đầu để xem xét cấp phép khẩn cấp vắc xin Nanocovax.

Tuy nhiên ngày 15/6 vừa qua, công ty Nanogen đã có kiến nghị gửi Thủ tướng mong muốn sớm cấp phép khẩn cấp có điều kiện cho vắc xin Nanocovax tương tự như các vắc xin của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ.

Nanogen cho biết dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Nanocovax đạt 99,4%, tương đương các vắc xin khác trên thế giới và có phần cao hơn. Giá bán dự kiến của Nanocovax chỉ khoảng 120.000 đồng/liều.

Thúy Hạnh