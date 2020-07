Nữ sinh ở Lạc Dương (Trung Quốc) bị ung thư dạ dày có nhiều thói quen không tốt như nhịn ăn sáng, dùng thực phẩm cay nóng trong thời gian dài.

Buổi sáng tháng 9/2019, bác sĩ tại phòng khám ở Lạc Dương (Trung Quốc) tiếp nhận một nữ bệnh nhân có vóc dáng mảnh mai. Dù vẻ ngoài xanh xao, yếu ớt nhưng cô gái trông vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp với đôi mắt to tròn. Cô đi khám cùng bố, gia đình sống ở vùng nông thôn.

Những người có thói quen sống không lành mạnh dễ bị ung thư dạ dày. Ảnh minh họa: Mount Elizabeth Hospital

Cô gái phàn nàn về tình trạng đau bụng và biếng ăn kéo dài trong một năm qua. Gần đây, cô không thể ăn, dạ dày đau, trọng lượng giảm đột ngột. Chỉ trong vòng 2 tháng, cô giảm 9 kg, mất kinh 2 tháng liên tiếp, lên xuống cầu thang cũng khó khăn.

Bác sĩ quyết định tiến hành xét nghiệm máu, phân cho nữ bệnh nhân. Nhận định ban đầu cho thấy, cô gái có những dấu hiệu sức khỏe bất ổn.

Bởi vậy, bác sĩ đề nghị tiếp tục nội soi và một số kiểm tra khác. Vài ngày sau, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ung thư dạ dày.

Theo lời người bố, cô gái chưa từng có vóc dáng đầy đặn. Cô không bao giờ ăn sáng, thích đồ cay nóng. Cô bắt đầu bị đau dạ dày một năm trước khi đi khám và tự mua thuốc uống.

Khi bị phát hiện ung thư, sức khỏe của bệnh nhân đã suy giảm quá nhiều. Nếu biết bệnh sớm hơn, cô có thể điều trị không cần phẫu thuật và tiếp tục sống. Sau 10 tháng, nữ sinh ở Lạc Dương đã qua đời vào tháng 7 vừa qua.

Ăn đồ cay nóng, ngâm muối quá nhiều trong thời gian dài sẽ gây ra một số bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa: Eat this not that

Bác sĩ của nữ sinh 21 tuổi bị ung thư chia sẻ: “Người mắc ung thư dạ dày ngày càng trẻ hơn. Đây là bệnh nhân trẻ ở độ tuổi 20 mà tôi thăm khám trong năm nay. Trước đó là một chàng trai 25 tuổi và cũng đã qua đời”.

Vị bác sĩ này cho biết, ung thư dạ dày không chỉ do một nguyên nhân đơn lẻ mà kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Đó là thói quen xấu, căng thẳng, đồ ăn không có lợi cho sức khỏe, nhiễm vi khuẩn HP và di truyền.

Bởi vậy, khi cảm thấy khó chịu ở dạ dày, bạn phải đi khám ở bệnh viện. Nội soi là biện pháp hữu hiệu để phát hiện sớm ung thư.

Các đối tượng có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày:

- Trên 40 tuổi từng bị các căn bệnh tiền ung thư như có u dạ dày, viêm dạ dày, thiếu máu ác tính; họ hàng của người bị ung thư dạ dày.

- Ăn thực phẩm nhiều muối, hút thuốc, uống rượu, đồ nướng, chiên rán, ngâm muối trong thời gian dài.

- Thức khuya, chế độ làm việc, nghỉ ngơi thất thường, áp lực, căng thẳng.

An Yên (Theo Aboluowang)