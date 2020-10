Sử dụng thường xuyên các loại mỹ phẩm đắt tiền chưa chắc đảm bảo cho bạn có một khuôn mặt láng mịn.

Dưới đây là một số sai lầm khiến mặt của bạn có nhiều mụn:

Dùng sai kem chống nắng

Ảnh minh họa: India

Hiện nay, hầu hết mọi người đều dùng kem chống nắng để bảo vệ cho làn da. Tuy nhiên, một số loại kem chống nắng có thể gây bít tắc lỗ chân lông.

Bởi vậy, bạn nên tìm mua những loại đem cảm giác thấm sâu và chỉ bôi một lớp vừa phải, tránh thoa kem quá dày.

Không bôi kem dưỡng cho da dầu

Cảm nhận làn da tiết quá nhiều dầu, bạn dễ dàng cho rằng không cần thoa thêm kem dưỡng. Tuy nhiên, trên thực tế, kem dưỡng có khả năng kiềm dầu.

Ngoài ra, nếu bạn đang trong giai đoạn chữa mụn, da có thể bị khô, mẩn đỏ. Bởi vậy, việc thoa kem dưỡng sẽ giúp cấp nước, khiến da mặt trông đẹp hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng lotion không có dầu, mỏng nhẹ, giúp làn da thông thoáng.

Để tóc che mặt

Dầu từ tóc của bạn có thể lan sang da mặt, bịt lỗ chân lông và gây mụn. Những người để mái bằng hoặc tóc lòa xòa thường có mụn đầu đen ở trên trán, má. Bởi vậy, khi bạn ở nhà, hãy sử dụng cặp và dây chun để tóc không tiếp xúc với khuôn mặt.

Dùng gel bôi tóc thường xuyên

Nhiều người thích tạo kiểu tóc bằng gel hoặc dầu. Các sản phẩm này dễ tiếp xúc với da mặt của bạn gây mụn. Do đó, bạn nên hạn chế dùng gel, có thể chuyển sang các loại mousse nếu có nhu cầu làm đẹp cho tóc khi ra ngoài.

Không có khăn lau khi đi tập

Việc tập luyện thể thao, vận động thường xuyên có lợi cho sức khỏe nhưng cũng có thể khiến mụn sinh sôi. Khi mồ hôi chảy, các lỗ chân lông sẽ bị bít lại.

Nhiều khi bạn không có thời gian, không muốn chờ đợi tới lượt để tắm ở phòng gym. Nhưng ít nhất bạn cũng nên rửa sạch mặt. Bạn hãy đem theo khăn để luôn thấm hút mồ hôi kịp thời.

Rửa mặt quá thường xuyên hoặc mạnh tay

Ảnh minh họa: Birchbox

“Rửa mặt nhiều có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn”, bác sĩ Rebecca Kazin, Viện Phẫu thuật Laser Da liễu Washington (Mỹ), khẳng định.

Hầu hết mọi người thường rửa mặt 2 lần một ngày. Nếu số lần làm sạch mặt của bạn nhiều hơn như vậy, làn da có thể bị khô, gây tác dụng ngược là sản sinh ra nhiều dầu hơn.

Ngoài ra, các sản phẩm tẩy tế bào chết quá mạnh có thể đem lại hiệu quả rõ rệt ban đầu. Nhưng về lâu dài, chúng làm hại làn da và gây mụn nhiều hơn. Nhìn chung, các chuyên gia khuyên bạn sử dụng đồ tác động dịu nhẹ, hiệu quả chậm nhưng an toàn.

Bạn cũng không nên tẩy tế bào chết quá 3 lần một tuần. Người có làn da khô hoặc nhạy cảm chỉ nên làm một lần một tuần.

Ăn thực phẩm gây mụn

Bạn có thể đã biết tới một danh sách dài các món ăn có thể gây mụn như chocolate, đồ chiên rán, pizza, cà phê, sản phẩm từ sữa.

Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng đồ ăn sinh mụn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Bạn có thể mọc mụn sau khi ăn món này nhưng người khác lại có phản ứng với thực phẩm kia. Bởi vậy, bạn hãy để ý tránh những thứ có thể khiến da mặt của mình xấu đi.

An Yên (Theo The Healthy, Self)