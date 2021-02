Bốn ngày sau khi xuất viện, người phụ nữ 55 tuổi bị ảo giác, nhìn thấy sư tử và khỉ trong nhà của mình.

Những người mắc Covid-19 có thể bộc lộ triệu chứng 2-14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn lây. Các dấu hiệu bệnh phổ biến là sốt, ớn lạnh, ho, thở gấp hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy.

Ngoài ra, bệnh nhân Covid-19 còn xuất hiện một số dấu hiệu khác lạ:

Bị "sương mù não"

Ảnh minh họa: GSK

Tình trạng sương mù não khiến bệnh nhân giảm khả năng ghi nhớ, mất tập trung và hay nhầm lẫn. Các chuyên gia tin rằng đó có thể là kết quả phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với virus hoặc tình trạng viêm trong hệ thần kinh và mạch máu dẫn đến não.

Mê sảng

Mê sảng là trạng thái đột ngột có thể xảy ra ở bất cứ căn bệnh nào. Nguyên nhân thường liên quan đến nồng độ oxy thấp hoặc ảnh hưởng của bệnh lý tiềm ẩn lên não.

Triệu chứng này phổ biến hơn ở những người lớn tuổi, người gặp các vấn đề về vận động, thị lực, thính giác, trí nhớ.

Bị ảo giác

Một phụ nữ 55 tuổi nhập viện với các triệu chứng Covid-19 quen thuộc bao gồm sốt, ho và đau cơ. Bà được xuất viện sau 2 tuần. Nhưng 4 ngày sau, người chồng cho biết, bà cư xử rất kỳ lạ, trở nên hung dữ.

Bà bị ảo giác, nhìn thấy sư tử và khỉ trong nhà mình. Nữ bệnh nhân đã phải điều trị bằng thuốc chống rối loạn tâm thần. Tình trạng được cải thiện sau 3 tuần.

Ngứa da

Những người trẻ bị Covid-19 có thể xuất hiện các tổn thương trên da. Đó là cảm giác đau ngứa trên bàn tay, bàn chân, viêm da. Hiện tượng này được gọi là ngón chân Covid-19, có thể kéo dài khoảng 12 ngày.

Giãn mạch máu ở mắt

Covid-19 có khả năng gây ra các vấn đề ở mắt như mạch máu giãn, đỏ, mí sưng, chảy nước mắt. Nhiễm trùng cũng có thể gây ra kích ứng và nhạy cảm với ánh sáng. Các triệu chứng này phổ biến hơn ở những người bệnh nghiêm trọng.

Đau nửa đầu vài lần mỗi tuần

Đau đầu được liệt kê là một triệu chứng Covid-19 phổ biến cùng với sốt, ho, đau cơ và khó thở. Theo thống kê, 13% bệnh nhân có biểu hiện này.

Nhưng chứng đau nửa đầu có thể gây mệt mỏi, suy nhược nhiều hơn. Một người đàn ông 33 tuổi từng có tiền sử đau nửa đầu cho hay, anh nhận thấy cơn đau đầu liên quan đến virus nCoV tồi tệ hơn nhiều.

Nhịp tim hoặc thân nhiệt tăng đột ngột

Nhịp tim của bệnh nhân tăng lên ngay sau khi bị nhiễm bệnh dù họ không vận động mạnh. Hiện tượng này cùng với thân nhiệt tăng cao là kết quả của rối loạn chức năng tự chủ.

Phòng khám Cleveland (Mỹ) cho hay: “Chúng tôi ngày càng thấy tình trạng này nhiều hơn. Hệ miễn dịch của người bệnh đang tấn công các dây thần kinh tự chủ có chức năng điều chỉnh nhịp tim và thân nhiệt".

An Yên (Theo Eat this not that)

Lý do khiến người trẻ khỏe tử vong vì Covid-19 Các nhà khoa học phát hiện ra 5 gene có thể khiến bệnh nhân nguy kịch dù còn trẻ và không có bệnh nền.