Bệnh trĩ không được chữa trị triệt để có thể gây biến chứng như chảy máu hậu môn kéo dài, dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng máu, tăng nguy cơ ung thư trực tràng.

Căn bệnh phổ biến

Trĩ là hiện tượng các đám tĩnh mạch hậu môn bị căng giãn quá mức, sưng phồng và xung huyết tạo thành các búi trĩ. Đây là căn bệnh phổ biến ở Việt Nam, đứng hàng đầu trong các bệnh lý vùng hậu môn dẫn đến nhập viện. Bệnh có thể xảy ra ở các lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là 30- 60 tuổi.

Thông thường, ở giai đoạn đầu, các búi trĩ mới hình thành, kích thước khá nhỏ bằng hạt gạo, gây đau đớn, ngứa rát và chảy máu hậu môn. Khi đi đại tiện người bệnh sẽ thấy một ít máu lẫn trong phân hoặc dính trên giấy vệ sinh kèm theo đau rát và ngứa ngáy hậu môn.

Càng để lâu, búi trĩ phát triển càng lớn, sa ra ngoài hậu môn làm tình trạng đau rát, chảy máu nghiêm trọng hơn. Thậm chí, máu còn chảy thành giọt hoặc phun thành tia rất nguy hiểm. Nếu không được điều trị sớm sẽ gây nên tình trạng viêm nhiễm nặng, mất máu cục bộ, dễ ngất xỉu, cơ thể suy nhược. Một số trường hợp còn có thể dẫn tới ung thư trực tràng đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Với cấp độ nhẹ, bệnh nhân có thể điều trị tại nhà bằng phương pháp nội khoa như uống thuốc chữa bệnh trĩ. Bệnh nhân nên chủ động lựa chọn các sản phẩm thuốc có uy tín, hiệu quả được khoa học chứng minh, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh.

Ở mức độ nặng, bác sĩ sẽ can thiệp bằng các phương pháp ngoại khoa như dùng thủ thuật hay phẫu thuật để triệt tiêu búi trĩ. Sau khi điều trị ngoại khoa, bệnh nhân cần tiếp tục dùng thuốc chữa bệnh trĩ để duy trì tình trạng ổn định, ổn định thành mạch, ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát trở lại.

Để đánh giá chính xác mức độ bị bệnh, người bệnh cần đi khám để xác định phương pháp điều trị thích hợp.

Ngăn chặn bệnh từ gốc

PGS.TS Mai Tất Tố - Trường Đại học Dược Hà Nội, phân tích, ngoài nguyên tắc hỗ trợ điều trị làm giảm các triệu chứng bệnh trĩ: làm teo búi trĩ, chống táo bón, chống chảy máu… giải pháp đưa ra cần phải tập trung khắc phục từ gốc bệnh để chữa trị và dự phòng tái phát. “Tất cả các nguyên nhân phát sinh bệnh trĩ đều tác động đến tỳ vị làm tỳ vị hư yếu mới làm bệnh trĩ bùng phát, PGS.TS Mai Tất Tố nói,

Y học phương đông ưu tiên sử dụng các vị thảo dược an toàn cho những người bị trĩ cấp tính vừa chống táo bón, cầm máu, tăng sự đàn hồi và bền vững thành mạch giúp ngừa tái phát trĩ cấp hiệu quả.

Giờ đây, thay vì lo ngược xuôi để đối phó với bệnh trĩ ngày càng nặng mà lại khó chia sẻ cùng ai, giờ đây người bệnh trĩ còn có thể lựa chọn sản phẩm Tottri của Traphaco với nguồn gốc thảo dược.

Sản phẩm này được chuyển giao từ bài thuốc bổ trung ích khí gia giảm, giúp hỗ trợ điều trị từ căn nguyên gây bệnh. Trong Tottri có các thành phần như: đẳng sâm và bạch truật, đương quy, cam thảo hay ý dĩ giúp bồi bổ tỳ vị, kích thích ăn uống, hỗ trợ giúp ngăn ngừa bệnh tái phát.

Hoàng kỳ, thăng ma và sài hồ có tác dụng thăng dương khí lại có thể tăng trương lực mạch máu do đó làm co búi trĩ, co mạch máu giúp điều trị tình trạng mạch máu căng giãn quá mức. Liên tử dùng để cầm máu, còn đương quy bổ huyết trong trường hợp chảy máu nhiều do trĩ…

Sản phẩm có 2 dạng dạng bào chế viên nang cứng và hoàn cứng giúp người bệnh dễ dàng bổ sung đủ liều, đúng lượng, dược liệu chuẩn hóa, tiện sử dụng và cho hiệu quả cao.

Sản phẩm có thể áp dụng phổ biến trong cộng đồng, từ trĩ độ 1, độ 2, độ 3 búi trĩ nhỏ, trĩ ngoại, phòng tái phát trĩ sau phẫu thuật. Với nguồn gốc thảo dược, an toàn, Tottri được nghiên cứu dược lý trên thực nghiệm tại trường Đại học Dược Hà Nội về tác dụng cầm máu, giảm đau và co búi trĩ tương đương các thuốc tân dược.

Theo đại diện Công ty CP Công nghệ cao Traphaco, sau từ 1-3 ngày sử dụng, những triệu chứng chảy máu, sa búi trĩ, đau rát hậu môn của bệnh nhân trĩ cấp được thuyên giảm. Bệnh nhân điều trị với liệu trình 10 ngày cho đợt cấp tính, sau đó nên tiếp tục sử dụng Tottri khoảng 1 tháng để ngăn ngừa trĩ tái phát. Tottri hiệu quả với bệnh nhân trĩ cấp độ 1, 2, 3; sử dụng cho bệnh nhân sau phẫu thuật để ngăn ngừa trĩ tái phát. Với những trường hợp trĩ độ 3 có biến chứng, độ 4 cần tham khảo ý kiến bác sĩ kết hợp sử dụng Tottri với các phương pháp khác để tăng hiệu quả điều trị.

Nhật Huy