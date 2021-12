Trong ngày 2/12, TP Cần Thơ có hơn 1.000 ca F0, 10 bệnh nhân Covid-19 tử vong. TP đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin hỗ trợ thuốc Remdesivir phục vụ điều trị Covid-19.

Ngày 2/12, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày TP phát hiện thêm 1.199 ca F0; 10 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Đến nay, TP Cần Thơ đã có 28.470 ca F0 (đứng thứ hai ở miền Tây, sau tỉnh Long An). Tổng bệnh nhân Covid-19 tử vong của TP Cần Thơ là 213 ca. Trong ngày, TP Cần Thơ có 394 bệnh nhân khỏi Covid-19. TP Cần Thơ đang cho 11.329 F0 cách ly, điều trị tại nhà.

Sở Y tế TP cũng đã gửi công văn cho Bộ Y tế về việc xin hỗ trợ thuốc Remdesivir 100mg phục vụ điều trị Covid-19.

Dịch ở TP Cần Thơ đang ở cấp độ 3

Hiện TP Cần Thơ có 318 bệnh nhân Covid-19 nằm ở tầng 3; 2.483 bệnh nhân nằm ở tầng 2. Thành phố đã tiêm hơn 1,884 triệu liều vắc xin.

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, đã lập 62 đội y tế lưu động với thành phần là bác sĩ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ và phân công các đội về từng địa bàn cụ thể để hỗ trợ, quản lý, cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà.

Bên cạnh đó Quân khu 9 cũng bố trí cho TP Cần Thơ 5 đội y tế lưu động; Công an TP hỗ trợ 2 đội y tế lưu động để điều phối cơ động hỗ trợ các quận, huyện.

Hôm nay, Đồng Tháp phát hiện thêm 606 ca mắc Covid-19; trong đó có 118 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp là 23.298 ca. Tỉnh đang điều trị 7.247 ca. Trong ngày, Đồng Tháp có 5 ca tử vong, cộng dồn 290 ca.

Trong 24h qua, Vĩnh Long có 594 ca dương tính. Số ca F0 của tỉnh này hơn 12.500. Hôm nay, Vĩnh Long có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong (3 nữ, 1 nam, tuổi từ 65 – 91). Tổng số ca tử vong tại Vĩnh Long là 97.

Vĩnh Long đã tiêm hơn 1,4 triệu liều vắc xin.

An Giang có thêm 285 ca F0. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến làm việc với tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin.

Theo báo cáo, đến chiều 1/12, An Giang có 23.798 ca F0 (ngày 2/12 thêm 285 ca), 413 trường hợp tử vong. An Giang được Bộ Y tế cấp hơn 3 triệu liều; tỉnh đã tiêm hơn 2,8 triệu liều, đạt tỷ lệ 93,26% tiến độ.

Theo lãnh đạo An Giang, tỉnh có dân số đông khoảng 2 triệu người, mật độ dân số cao, thiếu nhân lực để thực hiện kịp tiến độ việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó kiểm soát. Công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế cung cấp cho các cơ sở điều trị có lúc chưa đáp ứng kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc về công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin tại tỉnh An Giang. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Từ ngày 1/10 đến nay, An Giang đón hơn 72.000 người về từ TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương…, trong đó đã có 1.572 trường hợp mắc Covid-19 và hiện người dân vẫn còn tiếp tục về tỉnh lẻ tẻ. Do đó, nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng nếu không kiểm soát, giám sát tốt.

An Giang đang triển khai điều trị F0 tại nhà, thời gian qua được Bộ Y tế hỗ trợ cơ số thuốc Molnupiravir để điều trị cho 5.500 bệnh nhân, đến nay đã sử dụng cho 1.604 bệnh nhân. Tuy nhiên, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, số ca mắc còn cao…

An Giang đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm 5.000 cơ số thuốc Molnupiravir để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trong thời gian tới.

Đồng thời đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt là phương tiện phòng hộ để phục vụ tốt công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân….

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định An Giang đã thực hiện tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ; đặc biệt là việc bao phủ vắc xin.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị An Giang tập trung giám sát dịch tễ những người có triệu chứng đến khám tại cơ sở y tế và các nơi tập trung đông người, đặc biệt ở nhà máy, xí nghiệp nơi có đông công nhân tập trung làm việc.

Đối với công tác điều trị, An Giang cần chủ động việc quản lý F0 tại nhà, tiếp cận các loại thuốc điều trị F0 như Molnupiravir, Avigan; xây dựng liên kết tốt hơn giữa các tầng điều trị...

An Giang cũng cần xây dựng kế hoạch về tiêm vắc xin bổ sung và tiêm nhắc lại theo hướng dẫn ngày 1/12 của Bộ Y tế.

H.Thanh