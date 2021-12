Bộ Y tế thông tin, sau khi cơ bản phủ vắc xin mũi 1 cho người trưởng thành, Việt Nam đang chuyển sang chiến lược mới để hạn chế tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Trao đổi với báo chí, sáng 8/12, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đỗ Xuân Tuyên, thông tin, Việt Nam đã tích cực tìm nhiều nguồn cung ứng vắc xin Covid-19 khác nhau như đặt mua vắc xin, kêu gọi hỗ trợ từ các quốc gia, các nhà tài trợ… Đến nay, chúng ta cơ bản đảm bảo được số lượng vắc xin tiêm đủ cho mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đồng thời, Việt Nam cũng đã đảm bảo đủ vắc xin tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

Ông Tuyên thông tin thêm, theo báo cáo của cơ quan thường trực về tiêm chủng, tính đến hôm nay, đối với người từ 18 tuổi trở lên, Việt Nam đã tiêm mũi 1 đạt 97%, mũi 2 khoảng 70% và tiêm cho khoảng 5 triệu trẻ từ 12-17 tuổi.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Tố Linh

Như vậy, nước ta cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên, đang tiếp tục tiêm mũi 2. Đồng thời, đại diện Bộ Y tế thông tin, phấn đấu trong năm 2021, nước ta tiêm cơ bản xong mũi 2 cho đối tượng trưởng thành, bắt đầu tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng này và tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Về kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 năm 2022, ông Tuyên nêu ra 4 điểm. Thứ nhất, chúng ta đang tập trung tiêm mũi nhắc lại cho người trưởng thành từ 18 trở lên. Thứ 2 là tiêm bổ sung, tiêm vét cho các đối tượng trong quá trình triển khai tiêm chủng vì lý do chống chỉ định, tạm hoãn hoặc lý do khác chưa được tiêm. Thứ 3, tiếp tục tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Thứ 4, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tiếp cận nguồn vắc xin Covid-19 để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi, sau khi có vắc xin và hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

“Chúng tôi phấn đấu đến giữa 2022, cơ bản tiêm xong mũi nhắc lại (tức là mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi”, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Trước thông tin, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 97%, mũi 2 khoảng 70% cho người trên 18 tuổi nhưng ca tử vong vẫn tăng gần bằng đợt cao điểm trong đợt dịch thứ 4, ông Tuyên cũng cho biết: “Về vấn đề bệnh nhân tử vong, theo thống kê chung của thế giới và Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân tử vong của chúng ta vẫn thấp nhiều so với thế giới”.

Ông Tuyên khẳng định có nhiều nguyên nhân khác nhau. “Chúng tôi đang giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế và các sở y tế đánh giá nguyên nhân cụ thể. Khi có nguyên nhân cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin. Tuy nhiên bước đầu, chúng tôi nhận định, tử vong xuất hiện ở bệnh nhân Covid-19 mắc bệnh nền, bệnh mãn tính hoặc trường hợp người cao tuổi, sức khỏe suy giảm….”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ.

Cũng theo ông Tuyên, để hạn chế người bệnh Covid-19 tử vong, chúng ta chuyển sang chiến lược mới. Hiện, người dân cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1. Tất cả trường hợp F0 nhẹ đều được hướng dẫn điều trị ở nhà với phác đồ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp, F0 nặng sẽ đưa vào cơ sở điều trị.

“Bộ Y tế đang tiếp cận các loại thuốc điều trị Covid-19, đang nghiên cứu và đã lưu hành trên thế giới, làm sao để chúng ta đưa lượng thuốc về với tỷ lệ cao nhất, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân nặng.

Tôi hi vọng, Khi thuốc được đưa về đầy đủ, theo đúng dẫn của cơ quan chuyên môn thế giới và trong nước, góp phần rất tốt trong điều trị giảm thiểu bệnh nhân tử vong”, Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp tục nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tuyên, hiện có loại thuốc đã được đưa về và cấp xuống cơ sở, có loại vẫn đang giai đoạn thử nghiệm nghiên cứu. Khi kết thúc nghiên cứu, Bộ Y tế mới xem xét cấp giấy phép.

Về vấn đề đánh giá kháng thể sau tiêm vắc xin để đánh giá hiệu quả vắc xin, ông Đỗ Xuân Tuyên khẳng định: “Không phải bây giờ mà ngay từ đầu khi dịch Covid-19 xảy ra, Bộ Y tế đã giao các Viện nghiên cứu đánh giá vấn đề này, hiện các viện đang nghiên cứu. Chúng tôi đề nghị sớm công bố nghiên cứu, báo cáo kết quả cho Bộ về các trường hợp đã tiêm vắc xin hoặc nhiễm SARS-CoV-2”.

Ngọc Trang

Tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở người đã tiêm 2 mũi vắc xin Một nghiên cứu xác định nguy cơ nhiễm Covid-19 sau khi tiêm liều thứ hai vắc xin Pfizer.