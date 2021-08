Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, bệnh nhân 93 tuổi mắc Covid-19, bị viêm phổi nặng đã bình phục, xuất viện.

Đó là cụ H.R, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, vào viện ngày 13/7, bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Sau gần 20 ngày nằm tại khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh nhân đã tự thở khí trời 10 ngày qua.

Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả âm tính. Đây là bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất ở Phú Yên. Cụ R. đã bình phục, xuất viện chiều 12/8.

Thầy thuốc Ưu tú - BS CKII Châu Khắc Toàn, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết: "Bệnh nhân cao tuổi này bị lẫn, không tự chăm sóc được bản thân. Cụ bị viêm phổi nặng mà phục hồi được cần sự chăm sóc, theo dõi và điều trị tích cực. Anh em làm việc tại khu dương tính đều cảm thấy rất vui”.

Trong đợt dịch thứ tư, khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã có 12 ca bình phục, xuất viện. Cùng với đó có 67 bệnh nhân thuyên giảm, sức khỏe ổn định, được chuyển đến bệnh viện dã chiến để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, từ 19h ngày 12/8 đến 8h ngày 13/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Như vậy từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 2.128 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó TP Tuy Hòa có 1.167 ca, huyện Phú Hòa 435 ca, TX Đông Hòa 133 ca, huyện Tây Hòa 53 ca, huyện Tuy An 156 ca, huyện Đồng Xuân 50 ca, huyện Sơn Hòa 69 ca, huyện Sông Hinh 32 ca, tỉnh khác 1 ca.

15 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện, gồm 9 người ở TP Tuy Hòa, 5 người ở huyện Phú Hòa và 1 người ở TX Sông Cầu. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện trong đợt dịch thứ tư là 1.210 người.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết, trong 897 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 9 ca nặng, nguy kịch, tăng 1 ca so với tối 12/8.

Trâm Trân

