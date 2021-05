Người đàn ông đau ngực dữ dội, co giật, ngừng thở khi đang cấp cứu, được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống.

Ngày 26/5, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho người đàn ông nguy kịch do bị nhồi máu cơ tim khi đang đi ngoài đường.

Anh C. (45 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) đang đi trên đường thì đột ngột đau ngực, khó thở được đưa đến cơ sở y tế tại địa phương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân vào sáng 26/5

Lúc nhập viện, anh C. đau ngực dữ dội, huyết áp khó đo. Sau 30 phút, anh đột ngột gồng người, mạch khó bắt, ngừng tim. Bác sĩ cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp, sốc điện cho bệnh nhân.

10 phút sau, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, huyết áp thấp phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Kết quả chụp tim cho thấy người này bị tổn thương nặng mạch vành.

Anh C. được can thiệp mạch vành và đặt stent phủ thuốc. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định dần và ngưng được thuốc vận mạch.

Hiện nay, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, giảm đau ngực nhiều và chuẩn bị ra viện.

H.Thanh