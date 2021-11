Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Papua New Guinea tê liệt vì đại dịch Covid-19 và thông tin sai lệch, sự thờ ơ với vắc xin gây ra nhiều ca tử vong.

Trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Papua New Guinea sụp đổ dưới sức nặng của làn sóng Covid-19 thứ 3, tỷ lệ tiêm chủng của quốc gia này vẫn ở mức rất thấp.

Hiện chỉ có khoảng 2% trong tổng 8,9 triệu dân của đất nước tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, quốc đảo ở châu Úc ghi nhận hàng trăm trường hợp mắc mới mỗi ngày.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Papua New Guinea. Ảnh: Guardian

Sau khi số bệnh nhân Covid-19 giảm nhẹ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, nước này đã bước vào đợt dịch thứ ba vào tháng 9 năm nay.

Kể từ đó, số ca lây nhiễm mới hằng ngày đã tăng từ 100 lên mức cao nhất là 975 vào ngày 3/11. Tuy nhiên, các nhà chức trách tin rằng con số thực tế cao hơn do tỷ lệ xét nghiệm thấp.

Bác sĩ Glen Liddell Mola cho biết, ngay cả những người trẻ tuổi cũng đang chết vì virus SARS-CoV-2.

“Tôi đã làm trong ngành y 50 năm và không còn nhiều tình huống khiến tôi thấy sợ hãi. Nhưng chứng kiến ​​những người trẻ tuổi chết vì Covid-19 đã có một tác động rất lớn đối với tôi. Họ chết vì suy hô hấp, họ không còn sức để thở thêm nữa”, bác sĩ Mola nói.

Tỷ lệ tiêm chủng của Papua New Guinea rất thấp so với các nước, vùng lãnh thổ láng giềng ở Thái Bình Dương. Nauru đã tiêm phòng cho toàn bộ người trưởng thành vào tháng 5, Fiji đạt hơn 80% và New Caledonia đạt 93%.

Hệ thống y tế quá tải và thiếu vắc xin bảo vệ của Papua New Guinea đang gây ra hậu quả chết người. Hiện tổng số ca tử vong do Covid-19 ở đây là 413 người khiến dịch vụ tang lễ gặp khó khăn.

Người phụ trách việc đối phó với đại dịch của đất nước, David Manning, gần đây đã cho phép chôn cất cùng lúc 200 thi thể sau khi nhà tang lễ ở Thủ đô Port Moresby quá tải.

Bất chấp sự hỗ trợ về vắc xin từ Australia, New Zealand, Mỹ và Trung Quốc, việc tiêm chủng vẫn khó khăn do người dân còn chần chừ do sự hiểu biết về khoa học ở mức độ thấp, niềm tin vào phép thuật và những điều mê tín.

Việc phân phối vắc xin gặp thách thức bởi địa hình đa dạng và dân số phân tán của đất nước.

Nhân viên y tế cũng e ngại với việc tiêm vắc xin Covid-19. Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Port Moresby, bác sĩ Paki Molumi, thông tin, chưa đến 10% số y tá được tiêm chủng đầy đủ mặc dù bệnh nhân nhiễm Covid thường xuyên đến khám chữa.

“Làn sóng thứ ba đang tràn qua hầu hết các vùng của đất nước. Đây là giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng”, Tiến sĩ Molumi nói.

“Tỷ lệ tiêm chủng rất thấp khiến những nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chịu nhiều áp lực. Chúng tôi không thể dự đoán con số của các ngày sau đó”.

An Yên (Theo News, Conversation)