Các biểu hiện lạ trên lưỡi của bạn có thể là dấu hiệu cảnh báo bất ổn sức khỏe nghiêm trọng.

Sự hiện diện của lưỡi trong miệng thường bị bỏ qua cho đến khi bạn vô tình cắn phải, nhưng đó là một bộ phận rất hữu ích đối với cơ thể.

Lưỡi của bạn thường có từ 2.000 đến 4.000 chồi vị giác. Bộ phận này cũng cực kỳ nhạy cảm và là một dấu hiệu thể hiện cho sức khỏe của mỗi người.

Mảng trắng

Các mảng trắng trên lưỡi là triệu chứng của bệnh tưa miệng do nhiễm nấm, tác động của thuốc hoặc bệnh tật.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân bị bạch sản với các mảng trắng phẳng cứng, không thể cạo đi, có thể phát triển thành ung thư miệng theo thời gian. Vì vậy, bạn nên đi gặp bác sĩ ngay nếu nhận thấy triệu chứng này.

Ảnh minh họa: Sensadent

Lưỡi đen

Trong thuốc kháng axit có thể chứa một thành phần gọi là bismuth. Chất này kết hợp với nước bọt có khả năng tạo ra các vết bẩn. Hiện tượng đó được cho là vô hại và sẽ biến mất sau khi ngừng dùng thuốc.

Lưỡi đỏ tươi

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh Kawasaki, một căn bệnh rất nghiêm trọng, hiếm gặp, xảy ra ở trẻ em gây ra tình trạng tổn thương các mạch máu. Đây cũng có thể là triệu chứng của bệnh ban đỏ.

Nếu bạn thấy lưỡi nhẵn và có màu đỏ, kèm theo đau trong miệng, đó là dấu hiệu thiếu hụt vitamin B3.

Cảm giác bỏng rát

Nếu bạn có cảm giác như bị bỏng lưỡi khi uống đồ nóng hoặc có vị kim loại, đây là dấu hiệu của các vấn đề về thần kinh.

Các tình trạng khác như trào ngược axit và bệnh tiểu đường dễ gây ra cảm giác này.

Lưỡi trơn

Nếu miệng của bạn trông có vẻ bóng và không có vết sần nhỏ, đó là dấu hiệu của thiếu chất dinh dưỡng như sắt, vitamin B do tác động của viêm nhiễm, thuốc, bệnh celiac (gây tiêu chảy và khó chịu vùng bụng).

Nếu các mảng mịn xuất hiện cùng với mảng gồ ghề, có khả năng là một tình trạng lành tính được gọi là lưỡi địa lý.

Đau lưỡi

Đây là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe như bệnh lở loét và địa y, tưa lưỡi và lưỡi địa lý. Một số loại thuốc và bệnh nhiễm trùng cũng có thể gây đau lưỡi.

Nếu có một cục u trên lưỡi và các mảng trắng kèm theo đau nhức, đó có nguy cơ là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng cần đi khám.

Lưỡi to

Đây là hiện tượng lưỡi của bạn quá to so với miệng và thường được nhận biết bằng dấu răng ở hai bên lưỡi. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, dị ứng hoặc suy giáp.

Nứt lưỡi

Các rãnh sâu có thể hình thành khi bạn già đi nhưng cũng là dấu hiệu của hội chứng Sjogren (một dạng rối loạn hệ miễn dịch), bệnh vẩy nến.

Dấu hiệu của ung thư miệng

Các vết loét không lành, đau và nổi cục ở lưỡi cũng như khó nuốt hoặc nhai đều có thể là dấu hiệu của ung thư.

Tuy nhiên, có những lý do nhẹ hơn cho các triệu chứng này. Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu những triệu chứng này kéo dài.

Covid-19

Triệu chứng phổ biến nhất của Covid-19 đối với sức khỏe răng miệng là khô miệng, thường đi kèm với mất vị giác và tưa miệng.

Bạn cũng có thể bị thay đổi vị giác và đau cơ khi nhai, cũng như sưng miệng và loét trên lưỡi.

An Yên (Theo Mirror)