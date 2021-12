Trà gừng chống viêm, giảm đau họng, cảm lạnh nhưng nếu uống nhiều có thể gây đầy bụng, tiêu chảy.

Trà gừng là loại đồ uống phổ biến được nhiều người sử dụng vì đặc tính chữa bệnh. Trà gừng giúp giảm viêm, dịu cơn đau họng, đỡ buồn nôn, đồng thời chứa ít calo.

Như bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào, trà gừng cũng có rủi ro về sức khỏe nếu uống không đúng cách hoặc quá nhiều.

Thành phần dinh dưỡng

Gừng chứa các hợp chất có lợi cho sức khỏe của con người. Một tách trà gừng tươi chứa khoảng 19 calo, 4g carbonhydrate, không có chất béo, protein, chất xơ, đường. Trong trà gừng có vitamin B6, magie, kali, đồng.

Tác dụng

Chống viêm, giảm đau: Trong gừng có hợp chất gingerol tác dụng chống viêm, giảm đau và hạ sốt.

Ngăn ngừa buồn nôn và nôn: Gừng tốt cho người hay buồn nôn do say tàu xe, điều trị ung thư.

Nâng cao hiệu suất thể thao: Dù cần phải nghiên cứu thêm, gừng dường như làm giảm đau cơ do tập luyện và tăng tốc độ phục hồi. Lý do nằm ở đặc tính chống viêm của gừng.

Cải thiện hô thấp ở bệnh nhân hen suyễn: Hít mùi gừng dường như tốt cho những người bị hen suyễn hoặc viêm phế quản.

Giảm viêm mạn tính: Viêm mạn tính liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim, ung thư và viêm khớp.

Xoa dịu cơn đau họng và cảm lạnh: Từ lâu, gừng đã được sử dụng như một phương thuốc dân gian chữa viêm họng và cảm lạnh. Một số bằng chứng ghi nhận gừng giảm viêm, đau cổ họng và có đặc tính kháng khuẩn.

Hỗ trợ chữa bệnh gan nhiễm mỡ: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng chất béo tích tụ trong gan và gây viêm.

Kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu: Gừng có thể làm tăng cảm giác no và giảm hấp thụ carbohydrate, dẫn đến giảm cân và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, đặc biệt có ích cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc tiền tiểu đường.

Tăng cường miễn dịch: Gừng là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, tăng cường hệ miễn dịch.

Hỗ trợ tiêu hóa: Gừng được cho là giúp tiêu hóa bằng cách kích thích sản xuất dịch vị và các enzym. Loại thực phẩm này cũng có thể giảm chứng khó tiêu, đầy hơi.

Giảm đau kinh nguyệt: Một số phụ nữ cho biết bớt đau bụng, buồn nôn khi họ uống trà gừng trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng khoa học khẳng định điều đó.

Ít calo và chất béo bão hòa: Trà gừng chứa rất ít calo, không có chất béo bão hòa. Nhờ vậy, loại trà này là lựa chọn thông minh cho những người đang cố gắng giảm cân.

Tác dụng phụ của trà gừng

Mặc dù trà gừng an toàn cho hầu hết mọi người, nhưng uống quá nhiều có thể gây ra ợ nóng, tiêu chảy, đầy bụng, khó chịu…

Nếu đang mang thai hoặc cho con bú, bạn nên tránh uống trà gừng, vì không có đủ thông tin để xác định độ an toàn của loại đồ uống này. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị tiểu đường hoặc thuốc làm loãng máu, hãy tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ.

