Sau khi mổ bắt con thành công cho thai phụ, các bác sĩ ở Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) nhìn thấy có hai dây rốn vừa thắt nút nhiều lần vừa xoắn lo xo hiếm gặp.

Sáng 22/7, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ vừa mổ bắt con thành công cho sản phụ 32 tuổi, quê Long An, mang bầu hai bé gái, khi thai mới 32 tuần.

Điều làm ê-kíp phẫu thuật kinh ngạc là hai bé có hai dây rốn vừa thắt nút nhiều lần vừa xoắn lò xo thành một búi, trong đó có nhiều đoạn ứ máu xung huyết do bị chèn ép.

Sản phụ nhập viện vào ngày 18/7. Hồ sơ của sản phụ thể hiện, chị bị tiểu đường thai kỳ. Đây là lần sinh con thứ hai của thai phụ.

Hai bé gái chào đời ngày 20/7. Ảnh: BVCC

Lần mang thai trước, sản phụ sinh mổ vào năm 2018, do vỡ ối non. Lần này, chị mang song thai, một nhau một ối và thai suy dinh dưỡng nặng. Siêu âm phát hiện có bất thường về phân bổ dây rốn.

Sau 2 ngày nhập viện, thai phụ được chỉ định mổ bắt con, do có tình trạng suy thai do chèn ép rốn. Hai bé gái chào đời, nặng 1.070g và 1.240g. Do sinh non thiếu tháng, hai em được chuyển sang chăm sóc ở khoa Sơ sinh.

Hai dây rốn của hai bé gái vừa thắt nút vừa xoắn lò xo nhiều lần thành một búi, trong đó, có một số đoạn bị ứ máu xung huyết do bị chèn ép. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện Hùng Vương.

Trước đó, bệnh viện này cũng mổ bắt con cho một sản phụ khác có thai nhi bị dây rốn quấn sáu vòng quanh cổ và thân. May mắn, cả hai trường hợp đều được các bác sĩ can thiệp kịp thời.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hùng Vương, về lý thuyết, cùng với bánh nhau và nước ối, dây rốn được xem là phần phụ của thai.

Tuy nhiên, trong thai kỳ, dây rốn đảm nhận vai trò như mạch sống vận chuyển oxy và dưỡng chất từ mẹ sang thai nhi, đảm bảo sự sống của bé trong bụng mẹ. Do vậy, dây rốn có một vị trí quan trọng trong quá trình mang thai và sinh nở.

Bất cứ một bất thường nào đối với dây rốn, kể cả về mặt cấu trúc giải phẫu hay do sự xoay chuyển của thai nhi trong tử cung, sẽ gây ảnh hưởng đến thai kỳ trong quá trình mang thai và chuyển dạ. Hậu quả dẫn đến em bé có thể mất trong bụng mẹ nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Vũ cho biết, tỷ lệ phát hiện dây rốn quấn quanh cổ thai nhi trong siêu âm chiếm khoảng 7%, song tỷ lệ gặp trong khi sinh chiếm 10-29% số thai kỳ. Riêng tỷ lệ các trường hợp vừa quấn cổ vừa vừa thắt nút như hai trường hợp trên chưa được xác định. Vì vậy, đây được coi là những trường hợp hiếm gặp.

Theo bác sĩ Vũ, nguyên nhân dẫn đến các ca trên là do bất thường về dây rốn, cấu trúc giải phẫu; do sự xoay chuyển của thai nhi trong tử cung... Để phát hiện sớm trường hợp này, thai phụ phải tuân thủ đúng việc khám theo dõi thai định kỳ để được phát hiện kịp thời, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phan Thân