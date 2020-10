Sáng 7/10, gần 3 tháng sau cuộc đại phẫu thuật tách dính, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã rời Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong vòng tay yêu thương của mọi người.

Tại buổi xuất viện, Song Nhi cười tươi chụp hình cùng mọi người. Các nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố xúc động khi chia tay 2 bé trở lại cuộc sống bình thường.

Gần 3 tháng sau cuộc đại phẫu thuật tách dính phần chậu, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi thả tim đáng yêu cùng các y bác sĩ trong ngày xuất viện.

Sau quá trình được các y bác sĩ tại bệnh viện tập vật lý trị liệu, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có thể tập đứng, tự ngồi từ 30 tới 45 phút trên cơ thể độc lập của mình.

Hạnh phúc vỡ òa của cha mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi khi chứng kiến qúa trình hồi phục kỳ diệu của 2 con: “Chúng tôi không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Xin dành lời cảm ơn đến các y bác sĩ và tất cả mọi người đã chăm sóc, dõi theo hành trình tìm lại hình hài của con tôi”, mẹ của hai bé nghẹn ngào nói.

Con đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng chỉ cần cả nhà bên nhau mọi khó khăn sẽ vượt qua.

Khoảnh khắc đáng yêu của bé Diệu Nhi

Trúc Nhi quan sát mọi người xung quanh

Đại gia đình Song Nhi rạng rỡ, tươi vui trong ngày xuất viện. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hùng Vương - Người đầu tiên phát hiện dị tật dính liền hiếm gặp của cặp song thai đã viết: “We’ll be born with our parent’s courage” - Chúng ta được sinh ra nhờ sư dũng cảm của cha mẹ.

Ôm Diệu Nhi vào lòng, cha của bé xúc động chia sẻ: “Điều kỳ diệu đã đến với gia đình chúng tôi”.

Trúc Nhi - Diệu Nhi là cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu, tình trạng này được phát hiện khi thai ở tuần thứ 14. Các bé là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Trần Thị Hồng Thúy, 26 tuổi, ngụ Quận 9, TP.HCM. Ngày 7/6/2019, hai bé chào đời ở Bệnh viện Hùng Vương. Ngay khi vừa chào đời, các bé được đưa ngay sang Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Ngày 15/7, các bé được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố mổ tách. Ca phẫu thuật thực hiện trong vòng 13 giờ, với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ ở nhiều chuyên khoa khác nhau.

Mộc Khuê

Ảnh: Thanh Tùng